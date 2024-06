Quang Nam



Hôi An arrive en tête des destinations les moins chères où voyager en 2024

La vieille ville de Hôi An, inscrite en 1999 au patrimoine mondial de l'UNESCO, ouvre la voie aux voyageurs à petit budget grâce à des tarifs moins élevés dans les restaurants et bars locaux, selon le rapport cité par le magazine de voyage Condé Nast Traveler.

Photo : VGT/CVN

Le baromètre mondial des coûts des vacances publié dans le rapport, combine le prix local moyen de huit articles touristiques populaires. Il a révélé que les prix des repas, des boissons et d'autres articles touristiques ont baissé depuis l'année dernière dans 25 des 40 stations balnéaires et villes étudiées.

Hôi An ouvre la voie pour trois d’entre eux : la bière (environ 1,47 USD), Coca-Cola (environ 0,91 USD) et la crème solaire (environ 4,70 USD). La baisse des coûts signifie que la ville est passée de la sixième place en 2023 à la première cette année.

Photo : postoffice.co.uk

Hôi An, autrefois l’un des ports commerciaux les plus importants de l’Asie du Sud et un important centre d’échanges culturels Est-Ouest, est l’une des villes les plus charmantes du Vietnam. L’agitation commerciale des grandes villes du pays est presque totalement absente ici.

Les voyageurs peuvent passer la matinée sur les plages immaculées, l’après-midi à visiter des sites historiques fascinants et les soirées à la recherche des coins les plus savoureux du marché nocturne de Hôi An.

Photo : VNA/CVN

Mieux encore, c’est l’un des meilleurs endroits au monde pour rattraper son retard en matière de qualité de sommeil, selon le rapport Skyscanner 2024 sur les tendances des voyages au Royaume-Uni, qui a analysé les villes dotées d’hôtels présentant les meilleurs scores de qualité de sommeil.

Dans le top des dix destinations les moins chères du monde, Hôi An est suivie par le Cap en Afrique du Sud, Mombasa au Kenya, Tokyo au Japon, Algarve au Portugal, Charm el-Cheikh en Égypte, Sunny Beach en Bulgarie, Kuta à Bali, Marmaris en Turquie, et Paphos à Chypre.

VNA/CVN