Hô Chi Minh-Ville dévoile un programme de courts métrages promouvant le tourisme

Photo: VNA/CVN

Ce programme, placé sous le thème "Welcome to Hô Chi Minh City" (Bienvenue à Hô Chi Minh-Ville), offre de nouvelles expériences et perspectives aux touristes pour en apprendre davantage sur l'histoire, la culture, la cuisine, l'architecture et les divers arts, attractions touristiques et services touristiques de la mégapole du Sud.

Le programme comprend quatre volets.

Le premier, intitulé "A Vibrant Journey" (Un voyage dynamique), est composé de plusieurs courts métrages qui présentent de nombreuses attractions touristiques dans la liste "Hô Chi Minh-Ville - 100 choses intéressantes" et des restaurants classés dans le Guide MICHELIN Vietnam.

Le deuxième volet est un court métrage qui promeut la quintessence de la cuisine locale avec la participation de Miss Intercontinental 2022 Lê Nguyên Bao Ngoc et de l'animatrice de télévision, cheffe et écrivaine culinaire Sarah Huang Benjamin.

Les deux autres volets sont deux courts métrages qui soulignent les fêtes et les événements touristiques annuels de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que le tourisme médical local.

Selon le Service municipal du tourisme, au premier semestre, Hô Chi Minh-Ville a accueilli environ 17,1 millions de visiteurs vietnamiens, 2,6 millions d’étrangers et a enregistré des recettes touristiques estimées à plus de 92.000 milliards de dôngs (plus de 3,8 milliards d'USD), en hausse de 14,6% en glissement annuel.

VNA/CVN