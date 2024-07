Khanh Hoa mène de nombreuses activités attrayantes pour promouvoir le tourisme

Avec comme thème "La baie des perles de Nha Trang s'éclaire", le Festival du tourisme maritime de Nha Trang 2024 a eu lieu du 13 au 16 juin dans cette belle et hospitalière ville côtière. Dinh Van Thiêu, vice-président du Comité populaire provincial de Khanh Hoa, a déclaré que le nombre total de visiteurs venant à Nha Trang à cette occasion était estimé à près de 400 000.

Photo : VNA/CVN

Lors de ce festival, le taux d'occupation des chambres des hôtels de 3 à 5 étoiles situées dans la rue Trân Phu et au centre-ville de Nha Trang a atteint plus de 70%. Le dirigeant provincial a estimé que le succès du festival contribuerait à stimuler la demande touristique et la croissance de l'industrie touristique provincial en 2024 et 2025.

Après ce festival, la province organisera le Festival international de la baie de lumière de Nha Trang 2024, sous le thème "Galaxie Scintillante". Cet événement se tiendra tous les samedis du 29 juin au 20 juillet, avec des équipes de Chine, d’Inde, de République de Corée, du Vietnam... qui s’affronteront lors de spectaculaires démonstrations de drones.

Il s'agira du premier concours de spectacles de lumière de drones au Vietnam et d’un événement important de la saison touristique estivale. À l'avenir, la province de Khanh Hoa envisage de faire de ce festival international un produit touristique local unique, a souligné Dinh Van Thiêu.

Ce premier semestre, la province de Khanh Hoa a accueilli près de 5,2 millions de visiteurs (+88%), dont 2,4 millions d'étrangers (soit 3,2 fois plus qu'à la même période de 2023) et 2,8 millions de touristes nationaux (+40%), selon le Service provincial du tourisme.

La République de Corée, la Chine, le Kazakhstan, la Thaïlande, la Malaisie ont figuré parmi les plus grands marchés pourvoyeurs de touristes. Les recettes touristiques totales sont estimées à 26.072 milliards de dôngs (soit un milliard d'USD), soit une hausse exceptionnelle de 97% en glissement annuel.

Pour l'année 2024, Khanh Hoa vise à accueillir neuf millions de visiteurs, dont trois millions de visiteurs internationaux pour une recette totale dépassant les 40.000 milliards de dôngs (1,5 milliard d'USD).

VNA/CVN