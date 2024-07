Le Vietnam assoit sa place dans le tourisme international

Le tourisme vietnamien s’est développé rapidement en termes d’envergure et de qualité, affirmant ainsi son rôle et sa position importants dans l’économie nationale, a indiqué l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam (ANTV).

Photo : VNA/CVN

À ce jour, le pays compte 3.921 entreprises de voyages internationaux (en hausse de 34,3% par rapport à la même période de 2022), 37.331 guides touristiques accrédités, 90 établissements de formation touristique, et 38.000 établissements d’hébergement touristique avec un total plus de 780.000 chambres.

Au premier semestre de cette année, les arrivées internationales au Vietnam ont augmenté de près de 60% par rapport à la même période de 2023 pour atteindre plus de 8,8 millions, a annoncé l’ANTV.

Entre-temps, le nombre total de touristes vietnamiens a atteint plus de 66,5 millions. Les revenus touristiques sont estimés à 436.500 milliards de dôngs (plus de 17 milliards de dollars).

Non seulement l’afflux de touristes étrangers a pris son envol, le secteur a contribué à promouvoir l’image de la terre et des hommes vietnamiens à l’international, et se positionne de plus en plus sur la carte du tourisme mondial avec des produits de grande qualité et des destinations de premier plan.

Avec 573 sites touristiques, 64 zones touristiques provinciales et 7 zones touristiques nationales, le Vietnam possède des paysages époustouflants, des plages enchanteresses, des villes charmantes ainsi que les villages fascinants du delta du Mékong et des parcs nationaux luxuriants.

Grand lauréat des World Travel Awards, le Vietnam est également récipiendaire d’une série de prix prestigieux décernés par des organisations internationales prestigieuses du monde et a été plébiscité à plusieurs reprises par la presse internationale comme la première destination touristique mondiale.

En 2024, le Vietnam vise à accueillir 17 à 18 millions de touristes internationaux ; à servir 110 millions de touristes nationaux, et à réaliser des revenus touristiques d’environ 840.000 milliards de dôngs (plus de 33 milliards de dollars).

La position du Vietnam s’améliore de plus en plus et la marque touristique du Vietnam est de plus en plus consolidée. Tous ces éléments créent des opportunités pour l’industrie touristique du Vietnam de positionner sa valeur à l’international, a déclaré le directeur adjoint de l’ANTV, Hà Van Siêu.

La promotion du tourisme est une solution importante pour atteindre l’objectif de 2024 consistant à créer des percées, à changer les mentalités, à mettre en valeur les marques et à construire conjointement une industrie touristique homogène, interconnectée et harmonieuse, a-t-il indiqué.

VNA/CVN