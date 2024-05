Hôi An et Dà Nang parmi les meilleures destinations pour les nomades numériques de 2024

Offrant un prix abordable, un wi-fi puissant et des communautés chaleureuses, la vieille ville de Hôi An, province de Quang Nam (Centre) est la meilleure destination pour les nomades numériques de 2024, selon une nouvelle étude publiée par Freaking Nomads, cité par le prestigieux magazine de voyage international Travel+Leisure , le 28 mai.

Photo : VNA/CVN

Les villes de Hôi An (Vietnam), Delhi (Inde) et Kuala Lumpur (Malaisie) occupent les trois premières places du classement, suivies de Dà Nang (Vietnam) et Mumbai (Inde).

Freaking Nomads a mené une enquête basée sur des facteurs de notation : facilité de demande de visa de travail à distance pour les nomades numériques ; indice du coût de la vie par rapport à New York ; indice des prix des loyers résidentiels par rapport à New York ; indice des matières premières par rapport à New York ; indice des prix des restaurants par rapport à New York ; pouvoir d'achat local par rapport à New York ; nombre d'espaces de coworking pour 100.000 habitants (vers 2019) ; vitesse moyenne des données mobiles Mbps ; vitesse moyenne du haut débit Mbps.

Photo : VNA/CVN

Sur la base de ces facteurs, la ville de Hôi An au Vietnam s'est classée première avec un score total de 73,94/100, troisième pour le coût de la vie avec un score de 85,48/100 et 34e pour l'accessibilité des visas avec 77,78 sur 100.

Dans cette liste, la ville de Dà Nang se classe 4e avec un score total de 71,32/100. Cette métropole centrale et animée s'est classée 10e pour le coût de la vie avec 80,72 points et 34e pour l'accessibilité des visas avec 77,84 points.

