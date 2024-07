Tourisme

Saigontourist : offres spéciales dans des hôtels 5 étoiles

>> De grandes promotions au Village touristique de Binh Quoi

>> Saigontourist : recyclage pour transformer les déchets en produits utiles

>> Saigontourist : plus de 923.000 visiteurs en six mois



Rex Saigon

141 rue Nguyên Huê

Tél. (+84-28) 38 29 21 85

Photo : Saigontourist/CVN

Situé au cœur de la ville, dans la rue piétonne Nguyên Huê, le Rex Saigon compte un hôtel de luxe avec 286 chambres, cinq restaurants et bars, huit salles de réunion aux équipements modernes, une zone commerciale aux marques de renommée mondiale, deux piscines, des courts de tennis et un club de fitness haut de gamme.

Le Rex Saigon est fier d’être un hôtel 5 étoiles géré par des Vietnamiens, fournissant des produits et services aux touristes nationaux et étrangers avec dévouement, hospitalité et dans l’identité vietnamienne.

Au 3e trimestre, les clients, qui réservent un minimum de cinq nuits consécutives et choisissent le forfait “Long séjour” sur le site de l’hôtel (rexhotelsaigon.com), bénéficieront des privilèges suivants : prise en charge de l’arrivée ou du départ à l’aéroport, réduction de 15% dans les restaurants Rex et de 30% sur le service de blanchisserie, et gratuité du minibar. De 10h00 à 22h00 tous les jours du 1er juillet au 30 septembre, un jus de fruit est offert pour tout achat d’un plat dans la zone de restauration.

Cette promotion est non cumulable aux autres promotions du programme et ne s’applique pas les jours fériés.

Grand Saigon

8 rue Dông Khoi

Tél.: (+84-28) 39 15 55 55

Photo : Saigontourist/CVN

L’hôtel Grand Saigon propose des hébergements spacieux dans le centre-ville de Hô Chi Minh-Ville, à quelques pas de la rivière Saigon et de l’Opéra central, à 10 minutes en voiture de nombreuses attractions célèbres de la ville. Ses chambres luxueuses présentent une décoration française classique et des lits et des meubles de qualité.

Le Grand Saigon lance des formules attractives telles que le forfait “Héritage”: chambre simple à partir de 2.699.000 dôngs/nuit en catégorie chambre Deluxe ; le forfait Premier Luxe chambre simple à partir de 2.999.000 dôngs/nuit en catégorie chambre Premium Deluxe ; le forfait Élégance Retreat : chambre simple à partir de 3.499.000 dôngs/nuit en catégorie chambre Senior Deluxe/Grand Executive.

Les clients ont le choix de nombreux services attractifs : blanchisserie, minibar, déjeuner/dîner ou prise en charge à l’aéroport jusqu’au 30 décembre, ils bénéficieront de 10% de réduction sur le menu à la carte ou le service en chambre.

Pour les réservations de salle de conférence, une remise jusqu’à 20% sera appliquée avec des bières à volonté pendant deux heures et demie ; de boissons non alcool gratuites pour des groupes de plus de 50 personnes ou pour le forfait conférence comprenant déjeuner et dîner.

L’hôtel met à votre disposition les programmes “Bière du mois”, avec une réduction de 50% sur le prix d’une bouteille Bia Việt vendue aux 1er et 20e étage de 11h00 à 18h00 tous les jours ; et “Happy Hour”, avec une bière achetée, une offerte, au 20e étage de 15h00 à 17h00 et au 1er étage de 17h00 à 19h00.

Majestic Saigon

1 rue Dông Khoi

Tél. (+84-28) 38 29 55 17

Le Majestic, l’un des hôtels 5 étoiles de Hô Chi Minh-Ville à l’histoire longue et célèbre, bénéficie de l’emplacement idéal pour une vue panoramique sur la rivière Saigon. Le Majestic Saigon est décoré de colonnes et de dômes luxueux et classiques de style français. Son luxe se manifeste également à travers le confort de ses installations et la qualité de ses services.

L’hôtel lance trois forfaits, dont “Expérience dans hôtel de patrimoine 5 étoiles” à 4 millions de dôngs pour deux personnes, incluant une nuit en chambre Colonial City Deluxe, le buffet de petit-déjeuner et un aller simple gratuit vers ou depuis l’aéroport. “Business Summer Package” commence à 3,6 millions de dôngs avec des avantages similaires et “Happy Amazing Summer” à 2,89 millions de dôngs la nuit pour deux personnes, incluant divers services et réductions.

L’hôtel propose un buffet barbecue avec fruits de mer chaque samedi soir au Sky bar pour 1.200.000 dôngs/adulte, comprenant boissons gazeuses, eau minérale, bières et vins français tout au long du buffet.

Le programme “Un acheté, un offert” est également appliqué entre 15h00 et 18h00 chaque jour au Mbar, avec un groupe de Flamenco tous les jours de la semaine.

Quang Châu/CVN