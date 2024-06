Sous le charme de la vieille ville de Hôi An

Photo : Minh Duc/VNA/CVN

Hôi An est l’une des plus belles destinations du Vietnam et mérite une visite. Cette charmante "ville jaune" est gravée d’histoire, de couleurs et de charme, écrit-elle dans son article intitulé Le guide complet de Hôi An, la plus belle ville du Vietnam.

"Lorsque le soleil frappe juste à Hội An, la vieille ville brille d’or comme ses rizières juste avant la récolte. Cette ville historique du Centre du Vietnam regorge de merveilles qui attirent les voyageurs, mais la couleur ocre-jaune distincte de ses boutiques est sa caractéristique la plus déterminante et la plus belle", décrit-elle.

"Dans les rues labyrinthiques de la vieille ville, des lanternes vibrantes sont suspendues à presque tous les coins, alors que les boutiques de tailleurs, les vendeurs de souvenirs, les cafés et les restaurants attirent les voyageurs", a-t-elle poursuivi.

Aux XVIe et XVIIe siècles, Hôi An était connue sous le nom de Faifo par les commerçants japonais, chinois, portugais, italiens... À l’époque, c’était un port commercial prospère, un grand centre commercial du Sud-Est asiatique, l’un des principaux ports commerciaux d’Extrême-Orient.

Aujourd’hui, les visiteurs ont l’impression de vivre dans le passé en se promenant le long des rues calmes avec leurs maisons recouvertes de tuiles yang et yin moussues, de bougainviliés dont les feuilles tombant rougissent les cours des maisons, les temples et pagodes aux fumées d’encens s’élevant en volutes denses.

"Venant de villes animées comme Hô Chi Minh-Ville ou Hanoï, Hôi An ressemble à une évasion sereine", partage l’auteure.

Photo : Bang Nhiêm/VNA/CVN

L’auteure note également une infinité d’endroits où s’asseoir pour un café vietnamien. Selon elle, les cafés de Hôi An offrent des vues magnifiques et les visiteurs devraient essayer le café à la noix de coco, le café salé et le café glacé au lait concentré.

"Quand il est temps de vous rafraîchir, dirigez-vous vers les plages de Hôi An. S'étendant jusqu'à Dà Nang, elles vous offrent l'embarras du choix, notamment Cua Dai, An Bàng, au sable immaculé et aux eaux rafraîchissantes", ajoute-elle.

Du banh mi, le plus emblématique des sandwichs vietnamiens, aux nouilles de riz cao lâu, de la cuisine de rue au haut de gamme, Hôi An est appréciée pour sa scène gastronomique. Bien qu'il existe des dizaines et des dizaines d'endroits parmi lesquels choisir en cas de doute, allez là où vont les locaux, selon l’auteure.

Hôi An est également réputée pour ses nombreux tailleurs et artisans talentueux qui ont su créer des produits très esthétiques. Presque tous les visiteurs repartent de Hôi An avec des souvenirs spéciaux par exemple costume sur mesure ou lanternes de soie.

Dans des centaines de boutiques de tailleurs à Hôi An, les visiteurs pourront choisir leur tissu leur couleur préférés, prendre leurs mesures puis attendre quelques heures pour posséder leur propre pièce de couture, indique encore l’auteur.

VNA/CVN