Clôture du 2e Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville

Placé sous le thème "Des bateaux légendaires", le Festival fluvial de Hô Chi Minh Ville 2024 s’est clôturé dans la soirée du 9 juin par un spectacle de drones combiné à des sports nautiques et à un défilé de bateaux sur le fleuve Saïgon, face au parc de Bên Bach Dang (1 er arrondissement).

>> Hô Chi Minh-Ville met les petits plats dans les grands pour son festival fluvial

>> Deuxième Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville

>> Activités animées et passionnantes au 2e Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville

Un millier de drones se sont envolés dans le ciel de Hô Chi Minh-Ville créant des images colorées et significatives mêlées à une atmosphère vibrante d'activités nautiques et de défilé de bateaux sur le fleuve Saïgon en guise d'adieu et de gratitude au festival fluvial de cette année.

Ce spectacle de drones (Drone Show) dans la soirée de clôture a été un salut vibrant du 2e Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville, avec de nombreuses d’images symboliques de la ville dont des cigognes en vol, des bateaux, le marché traditionnel de Bên Thành créé il y a plus d’un siècle et qui demeure un symbole de Hô Chi Minh-Ville,...

Lors de la soirée de clôture, un grand nombre d'habitants locaux et de touristes ont également pu profiter des belles activités nautiques : ski nautique, planche à voile, jet ski, flybroad...

Après 10 jours d'organisation et près de 20 activités différentes, l'événement a laissé à tous des émotions inoubliables avec des activités extrêmement intéressantes telles que le programme artistique de ""Des bateaux légendaires" dans la soirée d'ouverture, des feux d'artifice artistiques, l’espace recréant le marché flottant du Nam bô occidental, le Festival des fruits du Sud, le premier Championnat de voile et de paddle (SUP) de Hô Chi Minh-Ville, des sports nautiques, de la cuisine de terroir,...

Toutes ces activités ont contribué à renforcer l'image de Hô Chi Minh Ville entant que ville jeune et animée, à l’identité culturelle forte et attachante.

Texte et photos : Tân Dat/CVN