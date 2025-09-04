Hô Chi Minh-Ville hisse la grand-voile pour devenir un pôle des sports nautiques

Avec la récente fusion qui a transformé Hô Chi Minh-Ville en une mégapole côtière tentaculaire, les conditions sont réunies pour un essor des sports nautiques et de mer qui pourrait redéfinir le paysage sportif de la région.

La nature a doté Bà Ria - Vung Tàu (aujourd’hui rattachée à Hô Chi Minh-Ville) de plus de 100 km de littoral, dont 72 km de plages de sable blanc en pente douce, baignées de vagues calmes toute l’année.

Cet environnement est idéal pour le développement simultané de nombreux sports de plage, allant du volley-ball et du handball à la voile, l’aviron, le canoë et les courses de bateaux traditionnels.

Le directeur adjoint du club de voile de Hô Chi Minh-Ville, Lê Trung Nghia, a déclaré que la mer, les plages larges et plates et le climat stable de la région créent des conditions idéales pour un large éventail de sports nautiques. Il a souligné que la région de Bai Truoc, réputée pour ses vagues régulières, est un lieu prometteur pour l’entraînement et les grandes compétitions de voile.

"La baie de la rivière Dinh à Vung Tàu a accueilli de nombreux événements nautiques, mais les sites les plus prometteurs restent les eaux de Bai Truoc et de Bai Sau. Cette zone pourrait facilement devenir un lieu de rassemblement annuel pour les compétitions nationales de voile, les SEA Games et même des événements continentaux", a-t-il indiqué.

Si la mer offre un cadre idéal pour les sports de plage et la voile, le lac Da Bàng, dans la commune de Nghia Thành, est considéré comme un véritable joyau vert pour le développement de l’offre de sports nautiques de Hô Chi Minh-Ville.

Créé en 1983 et s’étendant sur près de 2.500 ha, le lac, avec sa surface calme et ses vagues minimales, offre des conditions idéales pour l’aviron, le canoë et les courses de bateaux traditionnels.

Le directeur du Département de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville, Trân Thê Thuân, a souligné que cette fusion a libéré un grand potentiel, positionnant la ville comme un leader du développement de la voile au Vietnam. Outre ses plages magnifiques, la ville possède un réseau de grands lacs propices à l’organisation de tournois majeurs.

Le lac Da Bàng se distingue par son cadre naturel, répondant aux normes professionnelles, et offre un espace généreux pour des événements d’envergure. Cet atout unique constitue un atout majeur pour la pratique massive des sports nautiques et l’entraînement des athlètes de haut niveau.

Trân Thê Thuân a révélé que le Département de la culture et des sports collabore activement avec les investisseurs et les organismes concernés pour proposer la transformation du lac Da Bàng en centre d’entraînement et lieu de compétitions nationales et internationales, afin d’en faire un pôle de tourisme sportif, attirant des visiteurs pour la pratique, la détente et l’organisation d’événements.

Hô Chi Minh-Ville s’est déjà imposée comme la "capitale des sports nautiques", accueillant régulièrement des tournois nationaux et régionaux de volley-ball, de handball, de sepak takraw de plage, de kurash et de lutte de plage. L’Open Sailing Race 2025 à Bai Sau, qui a attiré huit clubs nationaux et internationaux, a constitué un événement marquant.

Récemment, le lac Da Bàng a accueilli le Championnat national de voile traditionnelle et le Tournoi de canoë-kayak pour les jeunes 2025, réunissant près de 800 entraîneurs et athlètes venus de 19 provinces et villes. Ces événements ont été salués par l’Autorité des sports du Vietnam pour leur professionnalisme, leur sécurité et leur envergure.

La directrice adjointe du Département de la culture et des sports, Trân Thi Thu Hiên, a a fait savoir que ces tournois sont essentiels au développement de l’image de marque des sports nautiques de la ville, avec l’objectif à long terme d’intégrer les sports nautiques aux circuits de compétition nationaux, régionaux et internationaux.

"Cette région réunit toutes les conditions pour devenir un centre de sports nautiques de niveau international, positionnant Vung Tàu comme une destination sportive et touristique de premier plan dans le pays", a-t-elle observé.

Le potentiel dynamique de Vung Tàu a également fortement impressionné les observateurs internationaux. Cependant, des défis subsistent, notamment en matière d’infrastructures de compétition.

Le vice-président et secrétaire général de la Fédération vietnamienne de voile, Nguyên Hai Duong, a souligné que le manque de sites qualifiés constituait un problème persistant pour la voile vietnamienne. Bien que Hô Chi Minh-Ville ait développé la voile depuis les préparatifs des 22es SEA Games, il lui manque encore un site de compétition dédié.

Selon une étude de la fédération, le lac Da Bàng est un site idéal, avec une surface d’eau plate et étendue répondant aux dimensions requises.

Si le plan d’investissement est mis en œuvre efficacement, Hô Chi Minh-Ville pourrait devenir une destination de sports nautiques de premier plan en Asie du Sud-Est, capable d’accueillir des championnats nationaux, les SEA Games, voire des tournois asiatiques ou internationaux à l’avenir, a-t-il plaidé.

VNA/CVN