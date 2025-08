Le Vietnam accélère la création du Centre financier international

La création du Centre financier international (CFI) au Vietnam a été définie comme une stratégie nationale majeure, affirmée à travers plusieurs résolutions et annonces du Bureau politique.

>> Les investisseurs stratégiques impératifs pour les centres financiers internationaux

>> Feu vert pour les centres financiers de Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang

>> Mobiliser des ressources pour le Centre financier international

Le plan d'action correspondant du Comité de pilotage du CFI du Vietnam met l'accent sur l'élaboration d'un cadre juridique transparent et spécifique, ainsi que sur des politiques préférentielles pour attirer les capitaux, la technologie et les talents internationaux.

Photo : BCP/CVN

Lors d'une conférence sur la mise en œuvre de la Résolution N°222 de l'Assemblée nationale relative au CFI, le 2 août à Hô Chi Minh-Ville, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que la création du CFI constitue une mission stratégique, essentielle au développement du pays.

Accélération de la mise en place des infrastructures

Profitant de ce contexte favorable, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang mettent en œuvre des projets ambitieux. À Hô Chi Minh-Ville, le futur CFI s'implantera sur 793 hectares dans la nouvelle zone urbaine de Thu Thiêm et une partie des quartiers de Sài Gon et Bên Thành.

La phase initiale, d'un coût estimé à 172 000 milliards de dongs (7 milliards de dollars), portera sur une zone centrale de 160 000 m² avec les sièges des agences de gestion, de supervision et de juridiction financières.

De son côté, Dà Nang a récemment mis en place un comité directeur chargé de piloter le projet. Une zone de 6,17 ha, située le long de l'avenue Vo Van Kiêt, a été désignée comme cœur du futur centre.

En attendant, le bâtiment de 22 étages du parc logiciel n°2 servira de siège temporaire dès fin 2025. La ville développe en parallèle des pôles de fintech, de formation et d'expérimentation, intégrés dans un écosystème cohérent. D'autres projets d'infrastructures clés tels que le port de Liên Chiêu, l'agrandissement de l'aéroport de Chu Lai, l'installation du câble sous-marin ALC... sont accélérés pour créer un réseau de connexion moderne et synchrone.

Développement des ressources humaines de haute qualité

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Duoc, a identifié trois piliers pour le succès du CFI : un cadre institutionnel performant, des infrastructures modernes et des ressources humaines qualifiées. La ville collabore avec l'Université Vietnam - Allemagne pour former des experts qui seront ensuite envoyés en stage dans des CFI internationaux avant de revenir contribuer localement.

À Dà Nang, la coopération internationale s'intensifie. En juillet, la ville a signé un protocole d'accord avec le consortium Terne Holdings - The One Destination. Celui-ci s'est engagé à investir durablement, à soutenir la formation des ressources humaines de haute qualité, et à offrir dix bourses pour des formations à Singapour dès août 2025.

Le secrétaire du Comité du Parti de la ville de Dà Nang, Nguyên Van Quang, a déclaré que la ville avait préparé les infrastructures, les ressources humaines et les conditions nécessaires pour réaliser progressivement le CFI dans la localité.

VNA/CVN