Hô Chi Minh-Ville tient son premier Festival nocturne du livre et de la culture

La rue des livres de Hô Chi Minh-Ville organise son tout premier Festival nocturne du livre et de la culture, du 21 au 23 novembre.

Photo : Tuoitre/CVN

Le festival a pour ambition d’offrir un espace de rencontre aux passionnés de livres, d’art et de culture vietnamienne, et de réaffirmer le rôle de la rue du livre comme centre d’expériences multidimensionnel où savoir, art et vie sociale se croisent dans un lieu de vie nocturne animé.

L’événement proposera des échanges entre lecteurs et auteurs autour de leurs ouvrages de prédilection, afin de promouvoir la lecture auprès des habitants et des visiteurs.

Le programme comprendra un espace dédié aux jeux folkloriques et à l’artisanat traditionnel, avec la possibilité de découvrir le múa sạp (danse du bambou), le leo cầu ùm (marche sur des cannes de bambou), l’ô ăn quan (jeu des cases gagnantes), le ném vòng (jeu de lancer d’anneaux) et des courses d’obstacles. L’art du pliage de feuilles de cocotier sera également présenté par l’artisan Hà Tho.

Le festival présentera des spectacles de don ca tài tu (musique et chants dans le Sud du Vietnam) et des extraits de pièces de cải lương (théâtre rénové) interprétés par le Théâtre de cải lương Trân Huu Trang et le club de don ca tài tu Do Dây à 19h00.

L'art du don ca tài tu, musique et chants dans le Sud du Vietnam a été reconnue comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO en 2023. La musique et les chansons font écho au mode de vie et au travail dans les champs et les rivières de la région du Delta du Mékong

Le don ca tài tu est interprété sur une grande variété d’instruments, dont le luth en forme de lune, le violon à deux cordes, la cithare à seize cordes, le luth en forme de poire, les percussions, le monocorde et la flûte en bambou. Les interprètes expriment des émotions et des sentiments en improvisant en ornementant et en faisant des variations sur la structure mélodique et les principaux motifs rythmiques des morceaux

Le Festival nocturne du livre et de la culture se tiendra de 18h00 à 22h00 rue Nguyên Van Binh, dans le quartier de Saïgon.

VNA/CVN