Le court-métrage vietnamien savoure une saveur internationale au Japon

Suscitant un vif intérêt et un avant-goût de succès, le court-métrage "A Taste Like Nothing" du jeune réalisateur vietnamien Phan Bao Tuân a été sélectionné et récompensé par un Prix d’excellence lors de la compétition du Festival international du film de Shinshu Suwa à Nagano, au Japon.

Tourné au Vietnam et au Japon, le film qui met l’accent sur la culture, l’identité traditionnelle, les relations interpersonnelles et le rapport de l’homme à la nature, a été primé pour son exceptionnelle créativité, sa qualité artistique et sa contribution au patrimoine culturel et régional.

Photos : CTV/CVN

Il s’agit du premier long-métrage de Phan Bao Tuân, fraîchement diplômé de l’Université de théâtre et de cinéma de Hô Chi Minh-Ville, et de sa première récompense internationale.

"Ce film est inspiré d’une expérience personnelle, de l’exploration de la distance émotionnelle entre enfants et parents dans de nombreuses familles de pays asiatiques", a-t-il partagé. "Lors d’un repas, j’ai goûté une soupe plus salée que d’habitude car ma mère y avait mis deux cuillères par inadvertance. Cela m’a rappelé que ma mère vieillit et que les petites habitudes du quotidien risquent de disparaître du jour au lendemain".

"Ce film, né naturellement de la peur de perdre le repère familial, rappelle que la souffrance ne se limite pas aux chagrins d’amour ou aux séparations, mais peut aussi provenir de l’inattention et de la négligence des habitudes familiales quotidiennes", a-t-il confié.

Le jeune réalisateur a expliqué que le film raconte l’histoire d’Aiko, une journaliste japonaise, interprétée par Akari Nakatani (incarnée par Usuda Reiko, une Japonaise expatriée vivant dans la vieille ville de Hôi An et bénévole auprès de l’Association d’amitié Japon - Vietnam à Kawasaki), qui, après une dure journée de travail, se dispute avec sa mère au sujet d’une soupe miso trop salée.

Aiko décide alors de quitter le Japon pour partir en quête d’un sujet porteur de sens au Vietnam. Durant son voyage, elle est confrontée à un profond sentiment de vide dans son quotidien. Elle découvre des repas insipides, des salines désertes, un nid d’oiseau abandonné dans la cheminée d’un bateau et une tortue prise au piège d’un filet de pêche.

Photo : CTV/CVN

Toutes ces expériences vécues au Vietnam lui rappellent l’importance de retrouver l’amour de sa famille.

Phan Bao Tuân a fait savoir que les principales scènes du film avaient été tournées dans l’ancienne province côtière de Ninh Thuân (aujourd’hui fusionnée avec la province de Khanh Hoa), dans le Centre du Vietnam, et à Yokosuka, dans la préfecture de Kanagawa, au Japon.

Le tournage a eu lieu en seulement cinq jours, avec le soutien d’une équipe de 40 personnes au Vietnam et de trois assistants au Japon. L’ensemble du matériel et des ressources humaines nécessaires à la production du film avaient été financés par HK Film, a-t-il ajouté.

Le Festival international du film Shinshu Suwa 2025 est le premier festival international de cinéma organisé dans la région de Suwa, dans la préfecture de Nagano, au Japon. Il a pour ambition de faire dialoguer les voix locales et les récits internationaux à travers le cinéma, de célébrer la créativité ancrée dans la communauté et de revitaliser le Japon rural grâce aux échanges culturels.

VNA/CVN