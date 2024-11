Hô Chi Minh-Ville se prépare pour la haute saison des achats

Début novembre, les entreprises et les supermarchés ont préparé progressivement leurs sources de produits agro-alimentaires pour servir au mieux la saison d’achats des jours fériés de fin d’année, des vacances du Nouvel An et en particulier du Têt du Serpent 2025.

Au cours des derniers mois de 2024, le marché de détail est plus animé à mesure que les besoins d'achat des gens augmentent. Les entreprises de Hô Chi Minh-Ville intensifient leur production pour y répondre.

Garantir la stabilité des prix

À l'aube du 10e mois lunaire, de nombreuses entreprises produisant de la nourriture, des produits de première nécessité, des produits agro-alimentaires se préparent au pic de fin d’année. Afin de stabiliser les prix des marchandises de consommation essentielles au cours des derniers mois de 2024, les grands distributeurs de Hô Chi Minh-Ville travaillent en permanence avec les fournisseurs pour se mettre d'accord sur les quantités et les prix.

Lâm Quôc Thanh, directeur général de la société de commerce Saigon (SATRA), a déclaré qu'à partir de juillet 2024, il avait ordonné au système de vente au détail de la société de se déployer dans toutes les unités membres et centres de distribution pour préparer les marchandises pour le Nouvel An et le Têt lunaire 2025.

La système de vente au détail SATRA a augmenté ses réserves de marchandises, en se concentrant sur les produits alimentaires essentiels et les produits de stabilisation du marché, une riche source de produits de qualité pour répondre rapidement aux besoins des consommateurs.

De plus, la chaîne s’engage à garantir des prix raisonnables, la qualité et un choix diversifié. Nguyên Ngoc Thang, directeur général adjoint de l’Union des coopératives commerciales de Hô Chi Minh-Ville (Saigon Co.op), a déclaré que cette année, il est prévu que les groupes de marchandises au service des travailleurs à revenu moyen connaîtront une forte consommation, l'offre sera par conséquent renforcée avec des prix des matières premières inférieurs aux prix des jours ordinaires.

Saigon Co.op dispose d'un plan de distribution pour les fabricants et les fournisseurs, pour augmenter les stocks de 30 à 40 % par rapport aux jours ordinaires, notamment pour les produits de première nécessité, en développant en même temps de nombreux programmes de promotion attractifs.

Saigon Co.op préparera environ 10.000 milliards de dôngs pour les marchandises du Têt, soit une augmentation de 20 à 50% selon les produits par rapport aux mois ordinaires. La majeure partie du budget donne la priorité aux produits tels que riz, sucre, huile, porc, volaille, œufs, aliments transformés, fruits et légumes, fruits de mer, etc.

Dans les jours précédant le Têt, les supermarchés Co.opmart transporteront davantage de marchandises vers les zones reculées et celles touchées par des tempêtes et inondations.

Participation active des fournisseurs et distributeurs

Selon de nombreuses entreprises, les ventes pendant les prochaines vacances du Têt sont fondamentalement difficiles à prévoir, car les consommateurs sont plus prudents dans leurs dépenses quotidiennes et ils sont particulièrement sensibles aux prix. Pour maintenir la stabilité des prix des biens essentiels, les distributeurs ont travaillé en permanence avec les fournisseurs.

Nguyên Thi Huong Ngoc, directrice des achats de produits frais de la chaîne Bach Hoa Xanh, a déclaré qu'elle venait de signer un accord de coopération stratégique avec CPV Food pour assurer l'approvisionnement en poulet frais de qualité à un prix raisonnable. D’après elle, chaque semaine, Bach Hoa Xanh vend environ 250 tonnes de poulet, soit plus de 30 tonnes/jour (environ 1.000 tonnes/mois) de CPV Food. On s'attend qu’à Noël, au Nouvel An et au Têt, la quantité importée augmentera de 30 à 50% et les prix resteront inchangés.

Du côté des fournisseurs, de nombreuses entreprises ont déclaré que la marchandise était très abondante, qu’elle soit produite dans le pays ou importée. Phung My Linh, directrice des ventes du Sud et du Centre de CPV Food, a affirmé que la capacité de production de CPV Food était encore très importante. D’après elle, davantage de produits à base de viande seront introduits pour diversifier les plats du Têt.

Avec la tendance en faveur de produits respectueux de la santé, Nguyên Dang Hiên, directeur général de la société Bidrico, a déclaré que la concurrence exige que les entreprises innovent toujours, en apportant beaucoup de valeur ajoutée aux clients. Selon lui, suivant la tendance de production verte, Bidrico a lancé des produits à base de ginseng Ngoc Linh et de ginseng rouge, qui ont été bien accueilli sur le marché. Au cours de la saison du Têt, Bidrico augmentera sa production de 12% par rapport à la même période de l'année dernière.

Stimuler les ventes de fin d’année

Récemment, grâce à des politiques efficaces de stimulation de la consommation et de stabilisation des prix, le chiffre d’affaires total des ventes au détail de marchandises et de services à Hô Chi Minh-Ville a augmenté de 10,1% au cours des dix premiers mois de 2024, pour atteindre 979.052 milliards de dôngs.

Bùi Ta Hoàng Vu, directeur du Service de l’industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que ces derniers temps, la ville avait organisé des activités commerciales visant à relier l'offre et la demande, en se coordonnant avec les organismes compétents pour mettre en œuvre des programmes de stabilisation des prix de marchandises.

La ville a organisé des programmes de vente dans les zones franches d'exportation et les zones industrielles en faveur des ouvriers. Ces activités contribuent à ce que l'indice des prix à la consommation de la ville au cours des dix premiers mois de 2024 soit inférieur à la moyenne nationale.

Le directeur dudit Service a indiqué que d'ici la fin de l'année, la ville se concentrerait sur la promotion du commerce pour soutenir les entreprises dans l'expansion des marchés de consommation. Ledit Service s'est également coordonné avec les entreprises pour préparer la saison des achats de fin d'année, avec la 2e phase de la "Saison des achats 2024" qui se déroulera du 15 novembre au 31 décembre.

Selon M. Vu, ce programme a reçu une réponse positive de la part des consommateurs de la région Sud-Est et il a créé un effet domino entre Hô Chi Minh-Ville et d'autres provinces et villes de la région.

Nguyên Ngoc Hoa, président de l'Association des entreprises de Hô Chi Minh-Ville (Huba), a déclaré que la ville promeut actuellement la mise en œuvre de programmes de relance pour la saison des achats de fin d'année. Les entreprises de son association se préparent activement à bénéficier de cette opportunité pour promouvoir leurs activités.

Selon les prévisions de Huba, environ 53,4% des entreprises estiment que leurs ventes de fin d’année augmenteront, notamment celles qui ont misé sur les nouvelles technologies et la croissance verte, tendances que la mégapole du Sud encourage et considère comme un objectif prioritaire.

Texte et photos : Truong Giang/CVN