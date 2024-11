Le commerce vietnamo-russe représente 3,52 milliards d'USD en neuf mois

Les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Russie au cours des trois premiers trimestres de cette année a atteint 3,52 milliards d'USD, en hausse de 41% sur un an. De nombreuses délégations d’entreprises vietnamiennes se sont rendues en Russie pour se renseigner sur ce marché lucratif.

>> Revue des opérations du Centre tropical Vietnam - Russie

>> Coopération scientifique entre le Vietnam et la Russie

Photo : Vietrade/CVN

Selon Duong Hoàng Minh, conseiller commercial de l’ambassade du Vietnam en Russie, de nombreuses entreprises vietnamiennes ont également promu leurs marques à l’étranger.

Dans une récente interview accordée à la Voix du Vietnam (VOV), il a déclaré que cette année, la coopération commerciale vietnamo-russe avait connu des développements très positifs. Le commerce bilatéral au cours des trois derniers trimestres de l’année a atteint 3,52 milliards d'USD, en hausse de 41% sur un an.

Il s’agit d’un chiffre considéré comme très impressionnant, dans lequel les exportations vietnamiennes vers la Russie ont atteint 1,78 milliard d'USD, soit une augmentation de 51%. Les exportations russes vers le Vietnam se sont chiffrées à 1,74 milliard d'USD, en hausse de 32%.

Tout au long de la période considérée, les produits d’exportation phares du Vietnam comprenaient le textile-habillement pour 616 millions d'USD, en hausse de 120%; le café 236 millions d'USD et +29 % ; et les produits aquatiques 165 millions d'USD et +100%, contribuant ainsi à renforcer les liens économiques et commerciaux entre les deux pays.

Les produits agricoles, sylvicoles, aquatiques et textiles représentent plus de 70% du chiffre d’affaires des exportations vietnamiennes vers ce marché.

Évoquant les facteurs qui ont contribué à la croissance du chiffre d’affaires commercial mutuel depuis le début de l’année, Duong Hoàng Minh a déclaré que les entreprises vietnamiennes accordaient une plus grande attention aux activités de promotion du commerce sur le marché russe en lançant une exposition sur les produits vietnamiens de haute qualité.

Cela a eu un effet très positif puisque cette année, de nombreuses délégations d’entreprises vietnamiennes se sont rendues en Russie pour se renseigner sur ce marché très lucratif.

Photo : VNA/CVN

En septembre, une délégation de 50 entreprises vietnamiennes a participé au Salon international des aliments et des boissons en Russie, tandis qu’une autre délégation commerciale a également mené des activités commerciales avec des entreprises russes. En novembre, une délégation commerciale de l’Association des consommateurs vietnamiens et de l’Association des entreprises de Hanoï se rendra en Russie.

Ces initiatives ont contribué à promouvoir considérablement le commerce entre les deux pays, a indiqué le conseiller commercial de l’ambassade du Vietnam en Russie.

Le marché russe présente certains attraits pour les entreprises vietnamiennes et, ces derniers temps, de nombreuses entreprises vietnamiennes ont tenté de créer leurs propres marques. Amener une marque à l’étranger, c’est affirmer la marque nationale, a-t-il déclaré, ajoutant que les entreprises doivent enregistrer la protection de leur marque sur les marchés étrangers.

Duong Hoàng Minh a également souligné la nécessité pour les entreprises nationales de se coordonner étroitement avec les ambassades et les bureaux commerciaux du Vietnam basés à l’étranger pour protéger conjointement les produits vietnamiens qui ont des marques sur les marchés étrangers.

CPV/VNA/CVN