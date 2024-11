La BM propose une feuille de route pour la transition vers la mobilité électrique au Vietnam

La Banque mondiale (BM) a annoncé, ce vendredi 22 novembre, un rapport intitulé "Viet Nam: Recommendations to the National Roadmap and Action Plan for the Electric Mobility Transition" (Viet Nam : Recommandations à la feuille de route nationale et au plan d'action pour la transition vers la mobilité électrique).

Selon le rapport, la transition vers les véhicules électriques (VE) et la décarbonisation du secteur des transports du Vietnam nécessitent une politique et des investissements systématiques dans cinq domaines clés : stimuler l'offre et la production de véhicules électriques, stimuler la demande des consommateurs, étendre les infrastructures de recharge, préparer le secteur de l'électricité à absorber la demande croissante d'énergie provenant de la recharge des véhicules électriques et développer une main-d'œuvre qualifiée dans le domaine des véhicules électriques.

Le rapport fournit une feuille de route pour atteindre les objectifs ambitieux du Vietnam, qui consistent notamment à porter à 50% la part des véhicules urbains alimentés à l'électricité ou à l'énergie verte, et à 100% la part des bus et taxis urbains d'ici 2030, et à porter la part de tous les véhicules routiers alimentés à l'électricité ou à l'énergie verte à 100% d’ici 2050.

Cette transition pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 5,3 millions de tonnes d'équivalent dioxyde de carbone (CO 2 e) (8% des objectifs de réduction des émissions du Vietnam pour 2030) d'ici 2030 et de 226 millions de tonnes (60% de l'objectif) d'ici 2050.

"La décarbonisation des transports grâce aux véhicules électriques est un défi complexe, et l'engagement du Vietnam constitue une première étape cruciale", a déclaré Mariam J. Sherman, directrice pays de la Banque mondiale pour le Vietnam, le Cambodge et le Laos.

"Le succès dépend de la collaboration. Les ministères gouvernementaux, les investisseurs privés et les citoyens doivent travailler ensemble pour remodeler le marché automobile, les modèles de mobilité et la consommation d'énergie", a-t-elle estimé.

Jusqu'en 2035, la transition électrique au Vietnam sera principalement portée par les véhicules à deux roues, qui devraient rester le mode dominant de mobilité privée.

Des interventions politiques, telles que faciliter le financement des consommateurs, mettre en œuvre des normes de sécurité et des protocoles de test, encourager la fourniture de deux-roues électriques offrant une puissance et une autonomie plus élevées et promouvoir le retrait des deux-roues à essence, pourraient accroître la part des deux-roues électriques, du niveau actuel de 12% à 75% d’ici 2035.

Les voitures particulières devraient devenir le type de véhicule privé dominant au Vietnam après 2035, et les voitures électriques pourraient être le choix préféré de la majorité des premiers acheteurs de voiture, si le réseau de recharge nécessaire est en place.

Le rapport prévoit que les voitures électriques représenteront 93% des ventes de voitures en 2036-2050 si les objectifs déclarés sont atteints.

Le passage à la mobilité électrique est essentiel pour les transports publics et les véhicules utilitaires, car les bus et les camions représentent 2% des véhicules immatriculés mais contribuent actuellement à 65% des émissions.

La transition vers les bus électriques nécessite des interventions politiques fortes pour remédier au faible taux de fréquentation, établir de nouvelles normes et garantir la viabilité financière.

Pour répondre à la demande croissante de recharge de véhicules électriques, le Vietnam devra augmenter sa production d’électricité jusqu’à 5% et la capacité du réseau de 4% d’ici 2035.

D'ici 2050, ces chiffres s'élèveront à 30% pour la production d'électricité et à 15% pour la capacité de transport si les objectifs du gouvernement en matière d'adoption des véhicules électriques pour 2050 sont pleinement atteints.

Ainsi, le pays devra investir jusqu’à 9 milliards d'USD supplémentaires dans le secteur de l’électricité d’ici 2030 pour soutenir la croissance des véhicules électriques, et 14 milliards d'USD par an entre 2031 et 2050, en plus des investissements destinés à la mise en œuvre de l’actuel Plan de développement de l’électricité VIII.

