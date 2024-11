Marché halal : le Vietnam veut sa part du gâteau

>> Pour le développement durable de l’industrie halal au Vietnam

>> Le Vietnam et la Malaisie recherchent des opportunités en or dans le domaine du Halal

Photo : VNA/CVN

Les marchés musulmans sont de plus en plus réceptifs aux produits vietnamiens. En s’adaptant aux nouvelles réglementations de ce marché, les entreprises vietnamiennes peuvent se tailler une part du marché mondial du halal, qui aiguise les appétits.

Les experts soulignent que le marché halal, avec son envergure immense et sa demande croissante, représente une source de revenus potentielle significative pour les entreprises vietnamiennes. Actuellement, l’Organisation de la coopération islamique (OCI) compte 57 pays membres, regroupant plus de 2 milliards de musulmans, soit 25% de la population mondiale, avec une croissance de 2,9% par an. Ce marché impose souvent la certification halal pour les produits alimentaires, en raison d'une culture d’affaires spécifique.

Le rapport sur l’économie islamique mondiale (SGIE) prévoit que les dépenses en produits et services halal atteindront 1,67 trillion d'USD d’ici 2025, avec l’Asie du Sud-Est, l’Asie du Sud et le Pacifique comme principaux consommateurs.

Conscient des enjeux et opportunités du marché halal mondial, le Vietnam s’efforce de développer cette industrie avec pour objectif une stratégie à long terme d’ici 2030. Cette initiative inclut la création d’un Centre national de certification halal, l’amélioration des standards halal nationaux et la signature d’accords de coopération avec des partenaires musulmans et non-musulmans. L’investissement dans le marché halal est de plus en plus prisé par les entreprises vietnamiennes et soutenu à tous les niveaux administratifs.

Ouvrir de nouvelles opportunités

Photo : VNA/CVN

D’après Dào Minh Chanh, directeur adjoint du Centre de promotion du commerce et de l’investissement de Hô Chi Minh-Ville, l’industrie halal continue de croître dans les marchés asiatiques, au Moyen-Orient et en Afrique. La demande actuelle pour des chaînes de valeur halal intégrées ouvre de nouvelles opportunités pour les entreprises, les incitant à s’adapter rapidement.

Pour pénétrer le marché halal, les produits vietnamiens, allant de l’alimentation aux textiles et aux cosmétiques, doivent se conformer aux standards et obtenir la certification. Les mesures principales pour le Vietnam incluent : le soutien aux entreprises dans les secteurs prioritaires comme l’agriculture, le tourisme, le textile, la pharmacie et les cosmétiques, l’attraction des investissements, la formation des ressources humaines, et l’optimisation des processus de certification.

En outre, le Vietnam s’engage à intensifier sa coopération pour partager des informations, améliorer les normes nationales halal et promouvoir l’inclusion dans la chaîne de valeur halal mondiale. Le pays vise également à renforcer les partenariats régionaux et internationaux pour stimuler les investissements étrangers dans des secteurs connexes tels que l’agriculture, l’hôtellerie, le tourisme, les produits pharmaceutiques, et les industries auxiliaires concernées au halal (technologies, chaîne logistique…).

Enfin, la promotion des produits et services halal vietnamiens et l’ouverture de nouveaux marchés sont des priorités essentielles, tout comme les échanges culturels pour renforcer la compréhension et le potentiel de coopération dans le développement de l’industrie halal au Vietnam.

VNA/CVN