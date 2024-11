Hô Chi Minh-Ville, nouvel eldorado pour les investisseurs américains

Forte d'une série de projets ambitieux proposés par des entreprises américaines, Hô Chi Minh-Ville s'apprête à accueillir une nouvelle vague d'investissements venus des États-Unis, renforçant ainsi son attractivité en tant que pôle d'opportunités et d'innovation en Asie.

Photo : VNA/CVN

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a récemment orchestré avec succès le Forum d’automne de Hô Chi Minh-Ville 2024 aux États-Unis. Cet événement de grande envergure a ouvert la voie à une collaboration accrue dans trois secteurs phares : la technologie, la finance et la santé, qui ont suscité un vif engouement auprès des investisseurs américains.

Poursuivant sur cet élan, une délégation des plus grands fonds d’investissement américains visitera Hô Chi Minh-Ville à la mi-novembre 2024 pour participer à une conférence portant sur les stratégies d’introduction en bourse (IPO) et pour contribuer au développement d’un centre financier ambitieux dans la ville.

Philippe Ghanem, PDG et fondateur de Squared Financial, a souligné que le moment est idéal pour que Hô Chi Minh-Ville émerge en tant que centre financier de premier plan en Asie. Selon lui, la ville réunit toutes les conditions pour devenir un carrefour financier majeur : "Le centre financier de Hô Chi Minh-Ville devra être doté d’éléments innovants afin d’attirer les formes d’investissement les plus modernes sur les marchés financiers internationaux", a-t-il déclaré lors d’une rencontre avec les dirigeants de la ville.

Un engagement profond

Début 2025, une trentaine d’entreprises américaines de premier plan reviendront au Vietnam pour concrétiser les accords signés et renforcer leur partenariat avec la communauté entrepreneuriale de Hô Chi Minh-Ville. Ces engagements s’inscrivent dans la continuité de plusieurs mémorandums de coopération signés en 2023 et lors du Forum d’automne 2024, illustrant la détermination des entreprises américaines à contribuer au développement de la ville.

Lors du Forum à New York, Phan Van Mai, président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a exprimé son enthousiasme d'accueillir et d'accompagner les investisseurs américains dans leurs projets innovants : "Avec les résultats prometteurs de ce forum, nous envisageons de faire de cet événement un rendez-vous annuel", a-t-il affirmé.

Des projets ambitieux

Parmi les projets proposés, certains pourraient transformer radicalement le paysage économique de la ville. Smart Tech Group Vietnam, filiale de Smart Tech Group (États-Unis), a proposé la construction d’une usine de batteries de stockage d’énergie, d'un investissement prévisionnel compris entre 340 et 850 millions d'USD. Ce projet nécessiterait un terrain de 10 à 50 ha dans la ville.

Coteccons, en collaboration avec Eaton (États-Unis), a soumis une proposition d’investissement dans un centre de données au sein de la zone de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville. De son côté, Evolution, filiale du fonds d’investissement Warburg Pincus, envisage un projet similaire de 36 MW, avec un investissement estimé à 305 millions d'USD.

Les géants de la technologie américaine ne sont pas en reste. NVIDIA, pionnier de l’intelligence artificielle (IA), prévoit d’implanter à Hô Chi Minh-Ville un centre de recherche, de développement et de formation en IA, accompagné d’un superordinateur. Le groupe envisage également de relocaliser une partie de sa production de processeurs graphiques pour superordinateurs au Vietnam.

Quant au groupe Marvell, il se prépare à étendre ses centres de conception de puces dans la ville, contribuant à l’essor du secteur des semi-conducteurs dans la région.

Une opportunité majeure

Avec cette dynamique d’investissements dans les secteurs de pointe tels que les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle, Hô Chi Minh-Ville a l’opportunité unique de se positionner en tant que centre économique et technologique de premier plan dans la région asiatique. Ce flux d’investissements promet de soutenir une croissance durable, innovante et propulsera la ville sur la scène mondiale au cours des années à venir.

VNA/CVN