Le Vietnam durcit le ton contre le blanchiment d’argent

La création du Département de lutte contre le blanchiment d'argent fait partie des modifications apportées aux fonctions et missions, à l'autorité et à la structure organisationnelle de la BEV, publiées par le gouvernement sous le décret N°146 daté du 6 novembre 2024. Auparavant, ledit département n'était qu'une unité relevant de l'Agence de surveillance bancaire de la BEV, chargée d'assister l'inspecteur en chef dans la lutte contre le blanchiment d'argent, conformément aux dispositions de la loi et aux engagements internationaux dans ce domaine auxquels le Vietnam a pris part.

Photo : VNA/CVN

Coopération étroite avec des partenaires étrangers

En ce qui concerne les changements structurels au sein de la BEV, le Département de prévision et de statistiques et celui de stabilisation monétaire et financière seront fusionnés en un seul, appelé Département de prévision, de statistiques et de stabilisation monétaire et financière. Un nouveau département d’inspection et de surveillance bancaires sera également ajouté à l’Agence de surveillance bancaire de la Banque centrale. Selon le décret N°146, cette agence n’exercera plus les fonctions de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme qui lui étaient confiées depuis 2014.

Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a signé le 23 février dernier une décision promulguant le plan d’action national pour mettre en œuvre l’engagement du gouvernement à prévenir et à combattre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.

Le plan définit 17 actions spécifiques pour mettre en œuvre l’engagement, notamment en démontrant que les autorités compétentes ont amélioré leur compréhension des risques

de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et prennent des mesures pour atténuer ces risques grâce à la mise en œuvre de stratégies et de politiques connexes ; et en prouvant une coopération et une communication efficaces entre les agences concernées.

Une attention particulière sera accordée au renforcement de la coopération formelle et informelle avec des partenaires étrangers en fournissant des informations constructives et en recherchant de manière proactive une cordination concernant les criminels et leurs avoirs.

Thê Linh/CVN