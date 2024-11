Mekong Food & Drink Show 2024 attendue à Cân Tho

L’exposition de l’alimentation, des boissons et des machines d’emballage dans le delta du Mékong 2024 (Mekong Food & Drink Show 2024) se tiendra du 5 au 8 décembre au Centre des foires et expositions de Cân Tho, dans l’arrondissement de Ninh Kiêu, ville de Cân Tho (Sud).

L'événement prévoit d’attirer plus de 160 entreprises et de proposer 250 stands d’exposition, offrant un espace dynamique et coloré pour les activités commerciales, les connexions, les présentations de produits et les dernières tendances en matière de solutions alimentaires, de boissons et d’emballage.

Le Mekong Food & Drink Show 2024 sera un lieu de rencontre idéal pour les entreprises du secteur F&B souhaitant se connecter, élargir leurs marchés, trouver des partenaires et des fournisseurs réputés, et présenter leurs produits à des milliers de clients potentiels. Le salon rassemble les plus grandes marques du secteur, des fabricants d'aliments et de boissons aux fournisseurs de solutions d'emballage et de machines de transformation, créant ainsi une chaîne de valeur complète pour cette industrie.

Avec quatre zones d’exposition principales dédiées aux aliments, aux boissons, aux machines de transformation et aux solutions d’emballage, le Mekong Food & Drink Show 2024 offre de nombreuses opportunités aux entreprises F&B de se connecter et de coopérer. Le salon permet également aux participants de renforcer la reconnaissance de leur marque et de présenter de nouveaux produits, attirant ainsi l’attention de clients cibles.

Les visiteurs auront l’occasion de découvrir les nouvelles tendances de consommation et de s’informer sur les technologies modernes et les solutions créatives dans l’industrie F&B, aidant ainsi les entreprises à améliorer la compétitivité et le développement durable de leurs produits.

En plus des présentations de produits, le Mekong Food & Drink Show 2024 propose de nombreuses activités passionnantes, telles que la découverte de la culture culinaire unique du Mékong, des dégustations gratuites de spécialités locales, des concours de mixologie, des ateliers culinaires, ainsi que des tirages au sort.

Le Mekong Food & Drink Show 2024 devrait attirer environ 16.000 visiteurs, offrant aux entreprises du secteur de la restauration une opportunité de toucher des marchés potentiels, de promouvoir leurs marques, de trouver des partenaires et d’augmenter leurs ventes.

Texte et photo: Truong Giang/CVN