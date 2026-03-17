Hô Chi Minh-Ville s’apprête à lancer le métro Bên Thành-Thu Thiêm en avril

La mégapole du Sud s’apprête à lancer en avril la construction du tronçon Bên Thành-Thu Thiêm de la ligne 2 du métro de Hô Chi Minh-Ville, dans le but d’accélérer la modernisation de son réseau ferroviaire urbain et de créer un corridor stratégique reliant les principaux centres économiques et les grands aéroports.

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Photo : VNA/CVN

Le Comité populaire municipal a publié un plan de mise en œuvre pour le projet, visant à garantir le bon déroulement des travaux et à accélérer l’avancement global des investissements. Cette ligne devrait jouer un rôle essentiel en reliant le centre-ville aux futures liaisons de transport entre l’aéroport international de Tân Son Nhât et l’aéroport international de Long Thành, dans la province de Dông Nai.

Les autorités municipales ont reçu pour instruction de prioriser les procédures administratives, de renforcer l’utilisation des outils numériques et de simplifier les procédures d’approbation afin de prévenir les retards. Des mécanismes flexibles seront mis en œuvre pour garantir que le projet réponde à toutes les exigences de construction dans les délais prévus.

Conformément à la feuille de route, en mars 2026, le Comité populaire municipal mettra en place un conseil d’évaluation du projet d’investissement, tandis que le Bureau permanent du Comité municipal du Parti l’approuvera comme une priorité urgente nécessitant une mise en œuvre immédiate et un financement complémentaire via un partenariat public-privé (PPP) dans le cadre de son programme d’action. Les autorités municipales approuveront également les normes et réglementations techniques essentielles applicables au projet.

En avril, le Conseil populaire municipal devrait approuver une résolution relative à l’attribution des terrains pour les contrats de construction-transfert (BT). Parallèlement, le Comité populaire municipal approuvera le projet d’investissement et sélectionnera un investisseur selon une procédure spécifique prévue par le contrat PPP-BT. La construction des éléments clés, notamment les murs de soutènement et les stations souterraines, devrait débuter le même mois.

Auparavant, la ville avait chargé le groupe Truong Hai (Thaco) de réaliser l’étude de faisabilité du projet dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP) avec transfert de technologie (BT).

Le tronçon Bên Thành-Thu Thiêm, d’une longueur d’environ 5,58 km, comprend six stations souterraines et représente un investissement initial d’environ 33.000 milliards de dôngs (1,25 milliard de dollars). Il fait partie de la ligne 2 du métro, longue de plus de 60 km, qui comprend également les tronçons Bên Thành-Tham Luong et Tham Luong-Cu Chi.

La construction du tronçon Bên Thành-Tham Luong a débuté en janvier 2026, avec pour objectif une mise en service en 2030. Ce tronçon de 11,3 km est financé par des investissements publics, pour un capital total estimé à environ 55.179 milliards de dôngs.

Une fois prolongée jusqu’à Thu Thiêm et intégrée à la future ligne ferroviaire Thu Thiêm-Long Thành, la ligne 2 du métro devrait créer un axe de transport moderne reliant directement l’aéroport international de Tân Son Nhât, le centre-ville de Hô Chi Minh-Ville et l’aéroport international de Long Thành, améliorant ainsi considérablement la connectivité interrégionale.

La ville étudie également d’autres possibilités de connexion, notamment le raccordement de la ligne 6 du métro à la ligne Thu Thiêm-Long Thành. La première phase de la ligne 6, reliant Ba Queo à Phu Huu, s’étendra sur environ 22,85 km et sera connectée à la ligne Bên Thành-Suôi Tiên, tout en desservant l’aéroport international de Long Thành.

La ligne ferroviaire Thu Thiêm-Long Thành a récemment été requalifiée par le Premier ministre en projet de transport urbain, et le Comité populaire municipal a été désignée comme l’autorité compétente pour mettre en œuvre ce projet.

Le Comité populaire municipal envisage de confier à Thaco la recherche et la mise en œuvre du projet dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP) avec transfert de technologie (BT), avec un début des travaux prévu avant le 30 juin et une mise en service d’ici 2030. La ligne devrait s’étendre sur 42 km et comporter 20 stations et un dépôt, pour un investissement total d’environ 84.753 milliards de dôngs.

Le réseau de métro de Hô Chi Minh-Ville (après la fusion des unités administratives), devrait atteindre 1.024 km répartis sur 27 lignes (12 à Hô Chi Minh-Ville, 12 à Binh Duong et 3 à Bà Ria-Vung Tàu). À ce jour, seuls deux projets ont été déployés (la ligne de métro Bên Thành-Suôi Tiên mise en service à la fin 2024 la ligne de métro Bên Thành-Tham Luong lancée en janvier 2026).

Selon Phan Công Bang, directeur du Comité de gestion du réseau ferroviaire urbain de Hô Chi Minh-Ville, près de 200 km de lignes de métro doivent être achevés d’ici 2030 et environ 450 km d’ici 2035, ce qui représente une pression considérable et exige des efforts accélérés et coordonnés pour atteindre ces objectifs ambitieux.

VNA/CVN