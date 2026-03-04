Législatives 2026

Hô Chi Minh-Ville : gratuité des transports en commun pour le jour du scrutin

Le Centre de gestion des transports publics de Hô Chi Minh-Ville a annoncé mardi 3 février que le métro ligne 1 (Bên Thanh - Suôi Tiên) et l’ensemble du réseau de bus seront gratuits le 15 mars, jour des élections des députés de la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

Photo : VNA/CVN

Cette mesure vise à faciliter l’accès des électeurs aux bureaux de vote et à encourager l’utilisation des transports en commun. Concrètement, l’ensemble des 109 lignes de bus subventionnées de la ville seront accessibles gratuitement, de même que les lignes non subventionnées (67, 109, 171, 172, 60-1, 60-3, 60-5, 60-7 et 63-1) et la ligne de métro 1.

Selon le Centre de gestion des transports publics de la ville, cette initiative a une double vocation : répondre aux besoins de déplacement des électeurs et inciter les citoyens à délaisser leurs véhicules personnels, contribuant ainsi à réduire les embouteillages le jour du scrutin.

Parallèlement à cette gratuité, le Centre a donné instruction aux opérateurs de transport de mobiliser des ressources humaines et matérielles suffisantes et de renforcer la surveillance en ligne (GPS/caméras) afin de garantir la continuité et la sécurité du service. Les informations relatives aux itinéraires et aux horaires des bus et du métro seront régulièrement mises à jour sur l’application MultiGo et sur les panneaux d’affichage électroniques afin de permettre aux électeurs de planifier leurs déplacements.

En réalité, Hô Chi Minh-Ville a déjà mis en place la gratuité du métro ligne 1 lors de grands événements tels que les célébrations du 30 avril, du 1ᵉʳ mai, de la Fête nationale du 2 septembre, du Nouvel An et du Nouvel An lunaire (Têt traditionnel) 2026.

VNA/CVN