Hô Chi Minh-Ville : gratuité des transports en commun pour le jour du scrutin

>> Hô Chi Minh-Ville : le réseau du transport public "vert" s’envole
>> Hô Chi Minh-Ville accélère le déploiement du métro et des projets TOD
|Un bus électrique circule dans le centre-ville de Hô Chi Minh-Ville.
|Photo : VNA/CVN
Cette mesure vise à faciliter l’accès des électeurs aux bureaux de vote et à encourager l’utilisation des transports en commun. Concrètement, l’ensemble des 109 lignes de bus subventionnées de la ville seront accessibles gratuitement, de même que les lignes non subventionnées (67, 109, 171, 172, 60-1, 60-3, 60-5, 60-7 et 63-1) et la ligne de métro 1.
Selon le Centre de gestion des transports publics de la ville, cette initiative a une double vocation : répondre aux besoins de déplacement des électeurs et inciter les citoyens à délaisser leurs véhicules personnels, contribuant ainsi à réduire les embouteillages le jour du scrutin.
Parallèlement à cette gratuité, le Centre a donné instruction aux opérateurs de transport de mobiliser des ressources humaines et matérielles suffisantes et de renforcer la surveillance en ligne (GPS/caméras) afin de garantir la continuité et la sécurité du service. Les informations relatives aux itinéraires et aux horaires des bus et du métro seront régulièrement mises à jour sur l’application MultiGo et sur les panneaux d’affichage électroniques afin de permettre aux électeurs de planifier leurs déplacements.
En réalité, Hô Chi Minh-Ville a déjà mis en place la gratuité du métro ligne 1 lors de grands événements tels que les célébrations du 30 avril, du 1ᵉʳ mai, de la Fête nationale du 2 septembre, du Nouvel An et du Nouvel An lunaire (Têt traditionnel) 2026.
VNA/CVN