Hô Chi Minh-Ville

La ligne de métro Bên Thành - Suôi Tiên gratuite pour le Nouvel An 2026

Les passagers de la ligne de métro Bên Thành - Suôi Tiên bénéficieront de la gratuité totale le 1 er janvier 2026, à l'occasion du Nouvel An, a annoncé la société de chemins de fer urbains n°1 de Hô Chi Minh-Ville (HURC1).

Photo : VNA/CVN

Pour accéder aux quais, les usagers pourront scanner leur carte d'identité nationale à puce, utiliser la fonction "QR Vuon minh" sur l'application HCMC Metro HURC, ou retirer un ticket gratuit aux bornes automatiques. HURC1 souligne que les paiements via les méthodes habituelles resteront facturés et non remboursables. Parallèlement, plusieurs promotions sont déployées, notamment la gratuité avec la carte Vikki jusqu’au 31 décembre et des programmes de remboursement ou réductions via VPBank, Sacombank et ZaloPay s'étendant jusqu'au 28 février 2026.

À partir du 1er janvier 2026, la vente de billets papier aux guichets sera définitivement remplacée par les distributeurs automatiques et les paiements numériques.

Un an après son lancement, la ligne affiche un bilan positif avec 18,95 millions de passagers transportés, soit 114,21% de l'objectif fixé. La fréquentation moyenne s’établit à 52.000 usagers par jour, atteignant des sommets de 110.000 voyageurs lors des périodes de fêtes.

