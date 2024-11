Hô Chi Minh-Ville lance l'indice de compétitivité départementale, sectorielle et locale en 2024

Le 18 novembre, le Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville (ITPC) a organisé la conférence de lancement de l'indice de compétitivité départementale, sectorielle et locale (DDCI) pour 2024.

>> Valeur de l'écosystème des start-up : Hô Chi Minh-Ville au 3e rang en Asie du Sud-Est

>> Hô Chi Minh-Ville accueille les jeunes de l'ASEAN et du Japon

>> Hô Chi Minh-Ville, destination inoubliable dans le voyage du Bateau de l’Amitié ASEAN - Japon 2024

S’exprimant lors de la conférence, la directrice adjointe de l'ITPC, Hô Thi Quyên, a expliqué que l’objectif était de mieux informer les départements, les branches, le comité populaire de la ville de Thu Duc, d’autres localités ainsi que les entreprises, coopératives et ménages d’entreprises sur la conduite des enquêtes et l’évaluation de la capacité de gestion socio-économique des unités et des localités.

Force motrice pour une réforme synchronisée

Hô Thi Quyên a affirmé que "la conférence vise à créer une dynamique pour une réforme radicale et synchronisée de la qualité des procédures administratives liées aux investisseurs, entreprises et citoyens. Elle promeut également l'amélioration de la qualité des services et des branches, des agences étatiques et des localités, tout en créant un environnement commercial et d'investissement favorable, ouvert et transparent."

Selon elle, l’indice DDCI de Hô Chi Minh-Ville repose sur des principes objectifs et scientifiques, garantissant l'unité et l'héritage des résultats obtenus en 2023. L’évaluation se concentre sur les entreprises et permet au secteur privé de participer efficacement à toutes les étapes, depuis la mise en œuvre de l’enquête jusqu’à la publication des résultats et leur suivi.

Les critères d’évaluation restent pour l’essentiel inchangés par rapport à 2023, bien que quelques ajustements aient été effectués pour mieux correspondre aux fonctions et aux réalités de chaque unité, en rationalisant certains indicateurs obsolètes et en introduisant de nouveaux indicateurs pour améliorer les capacités d’évaluation globale. Cette année, trois unités supplémentaires ont été ajoutées à la liste des entités évaluées : le Bureau du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, le Service de l'intérieur et le Département de gestion du marché.

De plus, des indices relatifs à l’environnement, la santé et la qualité de vie sont également intégrés dans une perspective de développement durable. L’inclusion de facteurs environnementaux et sanitaires dans l’évaluation vise non seulement à améliorer la qualité de vie des citoyens, mais aussi à encourager une économie verte et respectueuse de l’environnement.

Le représentant du Conseil d’évaluation de la DDCI 2024 a souligné que cette évaluation de la compétitivité départementale, sectorielle et locale contribuera positivement à la réforme et à la modernisation de l'administration publique, en améliorant la satisfaction des entreprises et en favorisant les investissements et le développement socio-économique de la ville.

Le Conseil d’évaluation de la DDCI 2024 adoptera une méthode d’enquête en ligne, combinée à des entretiens directs avec des entreprises, des coopératives et des investisseurs stratégiques, garantissant un taux de réponse d’au moins 30% dans les deux groupes (services et branches, agences étatiques et localités). Les résultats de l’enquête seront analysés en détail, incluant des évaluations approfondies et des recommandations de développement pour les unités en haut et en bas du classement. La publication des résultats est prévue pour le 15 décembre 2024.

Le représentant du Comité populaire du district de Phu Nhuân a souligné que la réalisation de l’enquête DDCI en 2024 constitue un défi important, tant pour le monde des affaires que pour les unités évaluées. La communication sur cette activité devra donc être menée de manière coordonnée et active à tous les niveaux, de la ville aux services, branches et localités.

Du côté des entreprises, il est essentiel qu’elles comprennent bien leurs responsabilités et droits dans le cadre de l’enquête. Les responsables des entreprises doivent s’assurer que l’enquête reflète fidèlement les problèmes rencontrés.

Le monde des affaires espère que cette évaluation de la compétitivité contribuera à améliorer la transparence des informations, à soutenir efficacement les entreprises, et à réduire les coûts et délais des procédures. Ces facteurs sont cruciaux pour renforcer la confiance des entreprises dans l’administration publique. Les entreprises souhaitent également que les informations professionnelles et personnelles des participants à l’enquête soient confidentielles, afin d’assurer une évaluation objective et évitant toute forme de favoritisme ou d’inexactitude.

Texte et photos : Tân Dat/CVN