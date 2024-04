L’exposition internationale des produits agro-alimentaires FOODEX 2024 en mai

Cet événement, qui se tiendra du 15 au 18 mai au Centre international de conférences et d'expositions de Saigon (SECC) dans le 7e arrondissement de la ville, vise à aider les entreprises de production alimentaire à introduire des produits de marque vietnamienne et à répondre aux normes de qualité alimentaire sur le marché mondial. Il offre une opportunité aux entreprises vietnamiennes de renforcer leurs échanges commerciaux, d'accéder à l'information et de développer des stratégies pour innover en matière de machines et de technologies avancées dans le processus de production. Cela contribuera à améliorer la compétitivité et la qualité des produits, ainsi qu'à élargir les marchés nationaux et d'exportation.

Participation de près de 400 unités exposants

Placée sous le slogan “Relier les valeurs pour un développement mutuel”, HCMC FOODEX 2024 devrait attirer la participation de près de 400 entreprises, organisations et associations nationales et internationales. L'événement comprend de nombreuses activités de connexion commerciale B2B au cours de trois sessions principales : “Entreprises de production alimentaire avec distributeurs et supermarchés modernes”, “Entreprises de production alimentaire avec canaux de commerce électronique” et “Entreprises de production alimentaire avec acheteurs internationaux”.

Selon le comité d'organisation, avec environ 500 stands répartis sur un espace d'exposition d'environ 8.000 m2, HCMC FOODEX 2024 contribuera à l'introduction globale du développement dynamique de l'industrie agroalimentaire de Hô Chi Minh-Ville, en promouvant des produits de qualité et réputés dans l'industrie alimentaire, et en favorisant les opportunités de coopération commerciale et d'investissement efficaces.

Lors de l'événement, les entreprises participantes exposeront et présenteront des produits alimentaires crus/pré-transformés (produits agricoles, fruits de mer, épices...), des produits alimentaires profondément transformés, des boissons, des matières premières utilisées dans l'industrie agroalimentaire, des machines et équipements pour la production et l'emballage, des produits naturels - verts - durables et des produits industriels connexes.

En outre, dans le cadre de l'exposition internationale, une série d'autres activités seront organisées, notamment des ateliers sur le développement durable dans la production alimentaire et agricole, la formation sur l'assurance qualité dans la production d'aliments emballés prêts à consommer, le colloque thématique sur la qualité des emballages alimentaires, le concours de cuisine sur le thème “L'âme vietnamienne dans la cuisine contemporaine”, le séminaire sur les tendances culinaires contemporaines, le colloque sur les nouvelles tendances dans l'exportation mondiale de marchandises via le commerce électronique B2B et la démonstration culinaire de pâtisserie, ainsi que des activités B2B de connexion du commerce direct et en ligne avec les acheteurs nationaux et internationaux.

S'exprimant lors de la conférence de presse, le directeur d’ITPC, Trân Phu Lu, a déclaré que “HCMC FOODEX 2024 vise à connecter les entreprises, les agences étatiques, les organisations nationales et étrangères et les consommateurs, pour attirer des ressources d'investissement et promouvoir l'image de l'agriculture et de l'industrie de transformation du Vietnam, en créant un environnement favorable pour le développement rapide et durable de l'industrie alimentaire”.

Le directeur Trân Phu Lu a ajouté que cet événement prestigieux et typique de promotion et de commerce international est organisé chaque année à Hô Chi Minh-Ville et constitue une destination idéale pour les localités et les entreprises de production et de commerce des produits de l'industrie alimentaire, ainsi que les unités connexes, pour promouvoir leurs produits et services aux consommateurs au niveau national et international.

C’est également une occasion pour présenter des produits de marques réputées de bonne qualité, répondant aux normes d'exportation, combinée à un programme de démonstration de la culture culinaire vietnamienne et internationale, attirant non seulement l'intérêt d’un grand nombre de clients, mais aussi en contribuant activement à aider l'industrie alimentaire à se développer de manière durable à l'avenir.

L'exposition HCMC FOODEX 2024 sera ouverte aux visiteurs de 09h00 à 17h00 pendant quatre jours, du 15 mai au 18 mai prochain. On prévoit que l'événement de cette année devrait attirer 18 000 visiteurs vietnamiens et étrangers, affirmant ainsi son rôle d'événement d'exposition international réputé et professionnel dans l'industrie agroalimentaire au Vietnam.

Actuellement, l'industrie alimentaire de Hô Chi Minh-Ville est l'une des quatre secteurs clés prioritaires pour le développement, représentant 14 à 15% de sa production totale, et contribuant à environ 15% de la valeur ajoutée de l'ensemble de l’industrie de cette localité.

La capacité de production des entreprises opérant dans l’industrie alimentaire permet non seulement de répondre aux besoins de consommation du pays, mais également d’exporter vers de nombreux pays du monde. Grâce à ses atouts, les produits agricoles et les aliments transformés du Vietnam sont désormais présents dans plus de 190 pays et territoires.

De nombreuses industries dans ce domaine ont contribué pour plus d'un milliard d'USD au chiffre d'affaires annuel des exportations, telles que les légumes, le riz, les noix de cajou, le café, les crevettes. On peut affirmer que, avec de riches sources de matières premières, l'industrie agroalimentaire dispose encore de nombreuses opportunités et potentiels de développement à l'avenir.

Texte et photos : Tân Dat/CVN