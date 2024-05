Quang Nam

Un forum promeut le commerce électronique sur les plateformes numériques

Plus de 200 streamers en direct, entrepreneurs et représentants de coopératives se sont réunis le 15 mai lors d'un forum sur l'innovation et le commerce électronique sur les plateformes numériques dans la province centrale de Quang Nam, dans le cadre du TechFest Quang Nam 2024, un événement de promotion des startups innovantes.

Le forum a offert aux participants l'opportunité d'élargir leur connectivité, présentant ainsi leurs projets et produits de startup innovants, les articles "Une commune, un produit" et les produits agricoles typiques de Quang Nam.

Il a également fourni des mises à jour sur les canaux de distribution modernes, les politiques et les informations sur le marché, tout en aidant les parties prenantes à vendre des produits sur des plateformes numériques et à optimiser les technologies pour accroître l'efficacité de la production et des entreprises.

À cette occasion, les représentants de l'Agence pour le développement des entreprises du ministère du Plan et de l'Investissement ont présenté les orientations pour le développement durable du commerce électronique et les modèles remarquables déployés par certaines localités et entreprises à cet égard.

