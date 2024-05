L’économie verte et l’économie numérique, percée dans les liens Vietnam - Chine

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé mardi 14 mai à Hanoï sa conviction que la coopération économique, d’investissement et commerciale, en particulier dans l’économie verte et l’économie numérique, serait un moteur et une avancée pour les relations Vietnam - Chine.

Photo : VNA/CVN

S’adressant à un séminaire avec 19 groupes chinois opérant dans l’économie verte et l’économie numérique, le dirigeant a déclaré que ce séminaire visait à matérialiser les perceptions de haut niveau atteintes par le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, et le secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping, qui a accepté de construire une communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine.

Cela démontre également l’importance que le gouvernement vietnamien attache aux entreprises chinoises et son soutien aux investisseurs étrangers, y compris chinois, a-t-il ajouté.

Pham Minh Chinh a informé les participants de la situation socio-économique et de l’environnement des affaires du Vietnam, ainsi que de ses orientations en matière d’attraction des investissements étrangers, affirmant que le pays espère attirer des investissements de qualité en provenance de Chine.

Photo: VNA/CVN

Le gouvernement vietnamien encourage toujours les entreprises chinoises à accroître leurs investissements dans les domaines où elles ont des atouts et où le Vietnam a une demande.

Le Premier ministre leur a suggéré de transférer des technologies au Vietnam, d’aider le pays à améliorer la qualité du personnel, à accroître la capacité administrative et à créer des institutions, et à aider leurs homologues vietnamiens à rejoindre les chaînes de valeur et d’approvisionnement régionales et mondiales, en particulier dans les domaines forts du Vietnam.

Les entreprises chinoises devraient esquisser des projets spécifiques dans le cadre des mécanismes de coopération bilatéraux et multilatéraux existants dont les deux pays sont membres, a-t-il indiqué, appelant à leur soutien technique dans la construction de chemins de fer et de routes transfrontalières.

Le chef du gouvernement a également souligné la nécessité d’accélérer la construction et la modernisation de certaines paires de portes frontalières, comme déjà convenu, pour une frontière commune de paix, d’amitié, de coopération et de développement.

Photo : VNA/CVN

Il a suggéré aux entreprises chinoises de soutenir la suppression des barrières non tarifaires sur les produits vietnamiens et l’expansion de l’importation de produits vietnamiens, et les a encouragées à proposer des programmes et des projets dans le cadre des stratégies nationales du Vietnam sur la croissance verte et la transformation numérique.

Le dirigeant a souligné son soutien au déploiement de modèles économiques durables, notamment ceux de l’économie verte, de l’économie numérique, de l’économie basée sur la connaissance, de l’économie circulaire et de l’économie du partage.

Photo: My Anh - Cva/CVN

Pham Minh Chinh a demandé aux ministères et agences vietnamiens de régler rapidement les préoccupations soulevées par les entreprises chinoises, suggérant la création d’un groupe de travail pour traiter les questions pertinentes.

Les participants ont partagé le point de vue selon lequel les relations Vietnam - Chine se développent de manière plus intensive, pratique et globale, les échanges bilatéraux ayant atteint près de 172 milliards d'USD l’année dernière.

La Chine se classe au sixième rang parmi les 146 pays et territoires investissant au Vietnam, avec 4.418 projets valides d’une valeur de plus de 27,6 milliards d'USD en mars 2024.

