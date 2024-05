CPTTP

Le Comité permanent soumettra pour approbation le document d'adhésion du Royaume-Uni

Photo : VNA/CVN

Présentant la proposition de ratification de ce document, la chef adjointe du cabinet présidentiel Phan Thi Kim Oanh a déclaré que le 1er février 2021, le Royaume-Uni avait officiellement soumis une demande d'adhésion au CPTPP. C’est sur cette base que le processus de négociation d’adhésion entre le Royaume-Uni et les pays du CPTPP a été mené. Le Vietnam a atteint son objectif consistant à exiger du Royaume-Uni qu'il s'engage à ouvrir son marché à un niveau élevé afin de garantir le respect des normes de l'accord.

Après de nombreuses réunions à tous les niveaux, le 31 mars 2023, les pays membres du CPTPP et le Royaume-Uni ont approuvé une déclaration mettant fin aux négociations d'adhésion au CPTPP.

Le 16 juin 2023, par procuration du gouvernement, dans le cadre de la 7e réunion du Conseil du CPTPP au niveau ministériel en Nouvelle-Zélande, le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce et les ministres des pays du CPTPP et du Royaume-Uni ont signé le document d'adhésion du Royaume-Uni au CPTPP, faisant ainsi ce pays est le 12e membre signataire.

Le gouvernement a proposé de ratifier le document lors de la 7e session de la XVe Assemblée nationale afin que le Vietnam soit dans le premier groupe de six pays du CPTPP à ratifier le Protocole. La ratification et la mise en œuvre rapides des engagements du Protocole contribueront à concrétiser les opportunités d'accès au marché britannique en faveur des produits vietnamiens, à consolider et à renforcer les relations commerciales et d'investissement entre les deux pays, à renforcer l'image et la position du Vietnam en promouvant activement la coopération économique au niveau international.

En conclusion, le vice-président permanent de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a déclaré que le Comité permanent avait convenu de soumettre à l'Assemblée nationale la ratification du document d'adhésion du Royaume-Uni au CPTTP lors de sa 7e session.

VNA/CVN