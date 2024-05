Réponse aux pressions inflationnistes croissantes

Photo : VNA/CVN

Nguyên Thi Huong, directrice générale de l’Office général des statistiques (GSO), a déclaré que malgré les fortes pressions dues aux fluctuations des marchés international et national, l'inflation avait été contrôlée au cours des quatre premiers mois de cette année. Cependant, les pressions inflationnistes constitueront l’un des problèmes notables pour le reste de l'année 2024.

Selon des économistes, d’ici la fin de l’année, les pressions inflationnistes devraient s’accentuer car elles sont influencées par de nombreux facteurs.

La concurrence stratégique entre les grands pays, les conflits dans certaines zones sensibles et l’instabilité croissante en mer Rouge sont des risques potentiels, a estimé l’économiste Nguyên Bich Lam.

En outre, les cours mondiaux des matières premières sont à des niveaux élevés alors que la situation économique reste compliquée. De plus, le taux de change dông/USD devrait continuer d’être soumis à une pression croissante dans un avenir proche.

Parallèlement, l’ajustement des prix des services d’éducation et de santé et la mise en œuvre de politiques de réforme salariale créeraient des pressions sur l’inflation. Les programmes gouvernementaux de soutien à la reprise économique et le décaissement d'investissements publics stimuleront la demande pour certaines matières premières…

Pour contrôler l'inflation dans les limites fixées, l'Office général des statistiques recommande au gouvernement de bien contrôler les prix des matières premières pour contrer l'impact de l'inflation psychologique. Dans le même temps, il est nécessaire de mettre en œuvre de manière flexible et harmonieuse la politique monétaire afin de contrôler les taux de change et les taux d’intérêt. Le gouvernement devrait également envisager de promouvoir des mesures de soutien budgétaire pour réduire le fardeau des coûts des entreprises, favorisant ainsi la croissance économique…

VNA/CVN