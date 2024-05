Exportations de 2,7 milliards d'USD de produits aquatiques en avril

>> Bons signes pour les exportations de produits aquatiques

>> Les exportations repartent à la hausse, les défis demeurent

>> Le Vietnam devient le 5e exportateur de produits aquatiques à Singapour

Rien qu'en avril, les exportations de produits aquatiques du pays ont atteint 770 millions d'USD, soit une hausse de 4% sur un an. Les exportations de thon, de pangasius, de crabe et de coquillages ont toutes enregistré une croissance positive par rapport à la même période de l'année dernière.

Photo : VNA/CVN

En avril, les exportations de crevettes ont rapporté 285 millions d'USD, la valeur la plus élevée depuis le début de cette année. L'industrie de la crevette a généré 971 millions d'USD de revenus au cours des quatre derniers mois, soit 6% de plus qu'à la même période de 2023.

Dans le même temps, les recettes des exportations de pangasius au cours des quatre premiers mois ont totalisé 579 millions d'USD, en hausse de près de 2% sur un an. Le nombre de commandes de pangasius sur le marché américain a rebondi après la participation des entreprises vietnamiennes au Salon des produits aquatiques en Amérique du Nord en mars et au Salon mondial des produits aquatiques en Espagne fin avril.

Notamment, les exportations de thon en avril ont bondi de 28% et réalisé un chiffre d'affaires de 86 millions d'USD, portant la valeur totale au cours des quatre derniers mois à 301 millions d'USD, soit une augmentation de 22% en rythme annuel.

Cependant, la valeur des exportations de céphalopodes et de mollusques bivalves ont diminué respectivement de 4% et 2%, à 182 et 43 millions d'USD, entre janvier et avril.

En avril, les exportations de crabes ont maintenu une croissance impressionnante de 101%, avec la Chine comme principal marché.

VNA/CVN