Les entreprises vietnamiennes des TIC génèrent 7,5 milliards d'USD de chiffre d'affaires à l’étranger

Le Vietnam compte plus de 1.500 entreprises de technologie numérique opérant des investissements et des activités commerciales à l’étranger. Elles ont réalisé un chiffre d’affaires de 7,5 milliards d'USD.

Selon les données du Département des technologies de l’information et de la communication du ministère de l’Information et de la Communication, le Vietnam compte actuellement plus de 45.000 entreprises opérant dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC), dont 11.200 dans l’industrie de logiciels.

Fin 2023, plus de 1.500 entreprises vietnamiennes des TIC ont réalisé un chiffre d’affaires à l’étranger de 7,5 milliards d'USD, représentant 80% de leur chiffre d’affaires total.

En 2023, l’externalisation et l’exportation des logiciels et de services informatiques du Vietnam ont connu une croissance de 6% malgré la récession économique mondiale.

En tant que "géant" dans le domaine des TIC, FPT a atteint le cap du milliard d'USD d’exportations de logiciels, affirmant ainsi sa position de leader en la matière au Vietnam. En 2023, le chiffre d’affaires à l’exportation de logiciels des entreprises vietnamiennes a dépassé les 4 milliards d'USD, avec un grand nombre d’entreprises connaissant une croissance de 20 à 40% par rapport à 2022. En particulier, une croissance remarquable d’environ 60% a été observée chez VMO et Rikkeisoft.

Lê Nam Trung, directeur adjoint du Département des technologies de l’information et de la communication, a déclaré que le fait d’encourager et de favoriser les entreprises vietnamiennes de technologie numérique à l’étranger a ouvert de nouveaux espaces très prometteurs, les aidant non seulement à se développer et à augmenter leurs revenus, mais encore à affirmer la réputation des produits/services "Make in Vietnam", consolidant la position de l’industrie des TIC sur la carte du monde.

"Le potentiel de croissance du secteur des TIC sur le marché mondial reste très important, avec une croissance stable et régulière. Le chiffre d’affaires des entreprises vietnamiennes en la matière à l’étranger ne s’arrêteront certainement pas au chiffre de 7,5 milliards d'USD actuel", a-t-il déclaré.

Le groupe Gartner a estimé que les dépenses mondiales des TIC devraient atteindre environ 5.000 milliards d'USD en 2024, soit une hausse de 6,8% par rapport à 2023.

Selon les prévisions de Statista, dans la structure des dépenses mondiales des TIC, celles en faveur des services informatiques et services de communication représentent la plus grande part avec environ 1.500 milliards d'USD chacune, suivies par les logiciels d’entreprise avec environ 1.000 milliards d'USD.

