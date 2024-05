Création d'une mission d'inspection du marché de l'or et les activités de commerce de l'or

Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a demandé aux ministères et aux branches de nommer des cadres possédant des connaissances pratiques pour rejoindre une mission d'inspection du marché de l'or et les activités de commerce de l'or, lors d'une réunion sur la gestion du marché de l'or, tenue le 15 mai à Hanoï.

Le vice-gouverneur de la Banque d'État, Pham Thanh Hà, a rendu compte de l'évolution du marché national et mondial de l'or, de la gestion publique du marché de l'or, la mise en œuvre des directions du gouvernement concernant la gestion des prix des lingots d'or,...

Des représentants de la Banque d'État, du ministère des Finances, du ministère de la Police, de l'Inspection gouvernementale, des dirigeants de Hô Chi Minh-Ville et de la société SJC ont discuté de l'évolution des prix mondial et national de l'or, en particulier du prix de l'or SJC, de l’inspection, de l'examen et de la supervision du marché de l'or. Ils ont aussi analysé les raisons d’un grand écart entre les prix nationaux des lingots d'or SJC et les prix mondiaux de l'or, proposé des solutions de gestion du marché de l'or immédiates et à long terme.

Les représentants des ministères, des branches et des entreprises ont également proposé des solutions pour accroître l'offre de lingots d'or et "refroidir le marché", par exemple la proposition d’un prix planchers appropriés pour organiser avec succès les enchères de lingots d'or de la Banque d’État, conformément aux dispositions de la loi. À long terme, le décret 24/2012/ND-CP doit être modifié dans le sens de l'abolition du monopole de la marque de lingots d'or SJC.

Mettant en œuvre la direction du Premier ministre sur l'inspection et l'examen du marché de l'or, le représentant de la Banque d'État a déclaré diriger et proposer la création d'une mission d'inspection intersectorielle. Selon les prévisions, l'enquête devrait être terminée demain avant être faite rapport au Comité chargé des affaires du Parti de la Banque d'État. Une décision d'inspection est prévue la semaine prochaine.

Appréciant les opinions des représentants des ministères, des branches, de Hô Chi Minh-Ville, de la société SJC, Lê Minh Khai leur a demandé de déployer immédiatement des mesures pour résoudre les questions en suspens pour garantir que le marché de l’or fonctionne de manière stable avec des prix des lingots d’or restant à un niveau raisonnable. Il a aussi demandé une inspection, une contrôle strictes du marché de l’or et des activités commerciales de l'or pour détecter à temps les violations.

VNA/CVN