Vers une gestion durable des espaces maritimes

>> Bà Ria-Vung Tàu : un fort potentiel de développement pour le tourisme de croisières

>> Vers une écologisation des ports maritimes

>> Renforcer la coopération dans les projets de ports maritimes verts

Le Plan d’aménagement de l’espace maritime national pour la période 2021-2030 revêt une importance cruciale en tant qu’outil de gestion de l’espace maritime, favorisant ainsi le développement de l’économie maritime.

Photo : VNA/CVN

Élaboré par le Département maritime et insulaire du Vietnam, relevant du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, ce plan vise à promouvoir une exploitation durable des ressources maritimes et insulaires au service du développement socio-économique, à protéger l’environnement et les écosystèmes, ainsi qu’à défendre l’indépendance et la souveraineté nationale en mer.

Une exploitation rationnelle des ressources

La côte du Vietnam s’étend sur plus de 3.260 km, tandis que les zones maritimes relevant de sa souveraineté couvrent plus d’un million de km², englobant les archipels de Hoàng Sa (Paracels) et de Truong Sa (Spratly) ainsi que plus de 3.000 autres îles et archipels.

Avec plus de la moitié de sa population résidant dans 28 provinces et villes côtières, le Vietnam regorge d’atouts pour développer l’économie maritime, notamment dans les secteurs du transport maritime, de l’exploitation des minéraux, de l’aquaculture, de la transformation des fruits de mer et du tourisme maritime.

Photo : VNA/CVN

Pour exploiter pleinement ce potentiel, l’élaboration du Plan d’aménagement de l’espace maritime national est essentielle. Cette initiative marque une avancée majeure, réalisée pour la première fois au Vietnam.

Il s’agit d’un plan évolutif qui sera régulièrement actualisé tout au long du processus de développement du pays. Cette planification bénéficie de l’expertise de chercheurs renommés issus d’universités et d’instituts de recherche. De plus, les ministères, les organes compétents et les autorités des 28 provinces et villes côtières partagent des données et collaborent étroitement dans l’élaboration de ce plan. L’objectif est d’établir un zonage de l’espace maritime en fonction des écosystèmes.

“Ce plan revêt une importance juridique cruciale pour la gestion des ressources maritimes, dans le but de valoriser les avantages compétitifs de chaque région. Nous nous engageons à le mettre en œuvre efficacement. Les principes fondamentaux reposent sur quatre piliers: assurer la conformité avec la politique du Parti communiste vietnamien, stimuler le développement socio-économique, défendre la sécurité nationale, promouvoir l’intégration internationale et garantir un environnement propice au développement durable”, souligne le vice-ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement, Lê Minh Ngân.

Instrument efficace de gestion de l’espace maritime

En tant que pays côtier, le Vietnam doit se doter d’un plan d’aménagement de l’espace maritime national pour se positionner comme une puissance maritime dans le futur. De plus, le pays doit veiller à un développement durable en équilibrant la conservation et l’exploitation, et en tirant pleinement parti des avantages comparatifs de chaque secteur et de chaque région littorale.

Photo : VNA/CVN

“Un plan d’aménagement de l’espace maritime est indispensable pour les pays côtiers, car il constitue un outil essentiel pour concrétiser le plan d’aménagement du territoire national. Il vise à assurer une gestion efficace et un développement durable de toutes les zones maritimes du Vietnam. Cela répond aux besoins du développement socio-économique, de la sécurité et de la défense nationale, tout en tenant compte des conditions naturelles, de la capacité de résilience et de la charge environnementale... Le but ultime est de faire du Vietnam un pays prospère grâce à la mer”, souligne Phan Xuân Thuy, vice-président de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité central du Parti.

La Résolution n°36 du 8e Plénum du Comité central du Parti, 12e exercice sur la "Stratégie de développement durable de l’économie maritime du Vietnam jusqu’en 2030, avec une vision jusqu’en 2045", a défini des objectifs ambitieux visant à faire du Vietnam un pays prospère grâce à la mer. D’ici 2030, l’économie maritime devrait contribuer à environ 10% du PIB national, tandis que l’économie des 28 provinces et villes côtières représenterait entre 65 et 70% du PIB national.

VOV/VNA/CVN