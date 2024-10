Le marché immobilier de Hô Chi Minh-Ville laisse présager une embellie

Photo : Hông Dat/VNA/CVN

À la fin 2023, le marché immobilier a diminué de 0,8%. Cependant, au cours des neuf premiers mois de 2024, le marché a rebondi d’environ 6 à 7%. Neuf projets de logements commerciaux de la ville ont obtenu une décision de politique d’investissement, quatre autres sont éligibles à la mobilisation de capitaux avec un total de 1.011 unités, dont 678 appartements, tous dans le segment haut de gamme, et 44 maisons de faible hauteur.

Le vice-président de l'Association vietnamienne des courtiers immobiliers (VARS), Pham Lâm, a déclaré que le marché immobilier s’améliorait grâce à des forces motrices importantes.

En termes de politique, les ministères, les agences et les localités ont mis en œuvre les réglementations juridiques de manière plus transparente. Le gouvernement est également déterminé à mettre en œuvre des projets d’infrastructures pour créer une dynamique de développement pour l’ensemble du pays.

Le développement des infrastructures a soutenu les marchés immobiliers résidentiels et industriels. Dans le même temps, les sources de capitaux se sont améliorées, car de nombreux investisseurs étrangers ont investi dans de grands projets à Hô Chi Minh-Ville et dans la province voisine de Binh Duong.

Pham Lâm a indiqué que le gouvernement a également fait des efforts pour maintenir la stabilité du crédit et des taux d’intérêt pour les acheteurs de logements. De nombreuses banques sont prêtes à offrir un taux d’intérêt fixe pour une période de trois ans à seulement 5%.

La confiance du marché, notamment celle des investisseurs et des courtiers, se trouve renforcée. De 2021 à 2023, l’effectif du courtage a considérablement diminué. De nombreuses grandes entreprises sont confrontées à des difficultés et nombre d’entre elles ont dû réduire leurs effectifs, voire jusqu’à 90% de leur personnel, ce qui entraîne une dispersion des forces.

Cependant, cela peut également être considéré comme un bon signe car désormais, les courtiers doivent avoir plus de connaissances et de compétences. Une diminution de la quantité mais une augmentation de la qualité seront positives pour le marché, a-t-il noté.

Selon les experts, bien que le marché immobilier ait montré des signes d’amélioration, le nombre d’appartements au cours des huit premiers mois de 2024 a diminué de plus de 94,9%, atteignant seulement 14.286 unités par rapport à la même période 2023.

Aucun projet de fusions et acquisitions n’a été mis en œuvre, alors que de tels projets peuvent aider à écouler les stocks plus rapidement et à attirer des investisseurs dotés d’une plus grande capacité financière.

Cependant, les dispositions sur l’obligation pour les promoteurs de remplir leurs obligations financières avant d’effectuer des transactions et la hausse des prix des logements de 15 à 20% en raison de la loi de l’offre et de la demande n’ont pas facilité l’accès à la propriété.

Photo : Hông Dat/VNA/CVN

Su Ngoc Khuong, directeur principal des investissements chez Savills Vietnam, a déclaré que les investisseurs étrangers ont toujours du mal à accéder à l’immobilier à Hanoi et à Hô Chi Minh-Ville en raison de problèmes juridiques et d’accès aux terrains.

Pour les groupes immobiliers générateurs de cash-flow tels que les bureaux, les centres commerciaux, les complexes touristiques et surtout les parcs industriels, le taux de rendement oscille souvent entre 6 et 8%. Ce sont les segments que les investisseurs étrangers privilégiaient pour accéder rapidement au marché vietnamien.

Cependant, la situation actuelle est devenue plus difficile car les investisseurs étrangers s’intéressent toujours au secteur de l’immobilier résidentiel, mais le nombre de transactions reste modeste.



Le président de l’Association immobilière de Hô Chi Minh-Ville, Lê Hoàng Châu, a déclaré que le marché immobilier de la ville avait surmonté sa période la plus difficile au premier trimestre 2023.

Depuis lors, le marché s’est progressivement redressé et cette tendance ne s’inversera pas.

Projets d’infrastructures

VNA/CVN