Produits aquatiques : cap sur 2025 avec confiance

Photo : VNA/CVN

Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le secteur vise un chiffre d'affaires à l'exportation de 9,5 milliards d’USD en 2024, soit une augmentation de 3% par rapport à 2023. Cependant, les signaux positifs enregistrés en fin d’année pourraient permettre d’ajuster cet objectif à 10 milliards d'USD.

À la fin octobre 2024, les exportations vietnamiennes de produits aquatiques avaient atteint 8,33 milliards d'USD, soit une hausse de 12% en glissement annuel. En octobre seulement, les exportations ont généré 1,1 milliard d'USD, dépassant pour la première fois en 27 mois la barre symbolique du milliard d'USD en un mois.

Les produits phares tels que les crevettes, le pangasius et le thon ont tous affiché une croissance notable. Les exportations de crevettes ont atteint 3,2 milliards d'USD en dix mois (+13% par rapport à l'année précédente), celles du pangasius 1,7 milliard d'USD (+9%), tandis que celles du thon ont dépassé 821 millions d'USD (+18%).

Grâce à cette dynamique, le secteur est confiant d'atteindre, voire de dépasser, l’objectif de 10 milliards d'USD en 2024. Pour atteindre ses objectifs, le secteur des produits aquatiques doit maintenir un rythme d'exportation soutenu de 900 millions d'USD par mois jusqu'à la fin de l'année, selon le vice-ministre Phùng Đuc Tiên.

Les marchés principaux comme les États-Unis, la Chine et le Japon restent des destinations clés pour les produits aquatiques vietnamiens. Rien qu’en octobre 2024, les exportations de crevettes ont rapporté 394 millions d'USD (+24 % par rapport à la même période l’an dernier), portant le total à 3,2 milliards d'USD sur dix mois (+13%). Les exportations vers les États-Unis se sont élevées à plus de 80 millions d'USD en octobre (+17 %), atteignant 646 millions d'USD pour les dix mois (+10%).

Les exportations vers des marchés traditionnels comme le Japon et la République de Corée ont enregistré une croissance particulièrement dynamique en octobre, avec respectivement +18% et +28%, selon l’Association vietnamienne des producteurs et exportateurs de produits aquatiques (VASEP).

Ces résultats confirment la dynamique positive du secteur des produits aquatiques en 2024, annonçant une croissance soutenue pour les années à venir.

Un potentiel de développement prometteur

Fort des signaux positifs de la fin de 2024, le secteur des produits aquatiques au Vietnam peut espérer une croissance encore plus soutenue en 2025.

Le dynamisme du secteur est également soutenu par des politiques publiques favorables, notamment un programme de crédit préférentiel d'un montant pouvant atteindre 60.000 milliards de dôngs, destiné à soutenir les activités de foresterie et d'aquaculture, facilitant ainsi l’accès des entreprises à des financements à taux préférentiels.

De plus, le Programme national de protection et de développement des ressources aquatiques jusqu’en 2030, récemment approuvé, vise à protéger et à régénérer les ressources aquatiques tout en assurant un développement durable du secteur.

Photo : VNA/CVN

En outre, le secteur tire parti de nombreux accords de libre-échange (ALE) auxquels le Vietnam est partie, tels que l’accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA), l’accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), ou encore l’accord de partenariat économique régional global (RCEP). Ces accords permettent au Vietnam d’élargir ses marchés et de profiter des avantages tarifaires.

De plus, le secteur des produits aquatiques se distingue par l'adoption de technologies de pointe dans les processus de production et de transformation, témoignant d'une volonté constante d'améliorer la qualité des produits et d'accroître la productivité, et ainsi de renforcer sa compétitivité sur le marché international.

2024 marque un tournant pour le secteur des produits aquatiques vietnamien, qui, après avoir traversé une période de turbulences, connaît désormais un renouveau et une dynamique positive. La combinaison réussie des efforts des entreprises, du soutien gouvernemental et de l'exploitation optimale des accords commerciaux place le secteur des produits aquatiques sur une trajectoire de croissance durable en 2025.

