Plus de 218.500 entreprises créées ou ont repris leurs activités en 11 mois

Rien qu’en novembre, le pays a enregistré près de 11.200 nouvelles entreprises avec un capital social total de 138,6 billions de dôngs (5,46 milliards d'USD). Ces chiffres représentent une baisse de 21,3% en nombre d’entreprises et une baisse de 9,8% en capital par rapport au mois précédent.

Le capital social moyen d'une entreprise nouvellement créée au cours du mois a atteint 12,4 milliards de dôngs, en hausse de 14,7% par rapport au mois précédent et en baisse de 5,8% par rapport à la même période l’année dernière.

Parallèlement, plus de 7.700 entreprises ont repris leurs activités en novembre, soit une baisse de 10,9% par rapport au mois précédent et une progression de 17,4% par rapport à l’année précédente.

De janvier à novembre 2024, le pays a enregistré plus de 147.200 nouvelles entreprises avec un capital social total de plus de 1,45 billiard de dôngs, soit une réduction de 0,5% du nombre d’entreprises alors que le capital social est relativement égal à celui de la même période de l’année dernière.

Le capital social moyen d’une entreprise nouvellement créée au cours des 11 mois de 2024 a atteint 9,9 milliards de dôngs, soit une augmentation de 0,5% par rapport à la même période en 2023.

Entre-temps, près de 71.300 entreprises ont repris leurs activités, soit une augmentation de 28,5% par rapport à la même période en 2023.

Près de 4.250 entreprises ont temporairement suspendu leurs activités en novembre, soit une baisse de 22,2% par rapport au mois précédent et de 5,9% sur un an. Quelque 7.550 entreprises ont cessé leurs activités en attendant les procédures de dissolution, soit un bond de 39,2% sur un mois et de 14,4% sur un an, et 1.910 entreprises ont achevé les procédures de dissolution, en baisse de 3,9% sur un mois et de 14,2% sur un an.

Depuis le début de l’année, plus de 96.200 entreprises ont temporairement suspendu leurs activités, soit une augmentation de 12,6% par rapport à la même période l’année dernière. Près de 57.700 entreprises ont cessé leurs activités, en attente des procédures de dissolution, en hausse de 0,9% et près de 19.300 entreprises ont achevé les procédures de dissolution, en hausse de 19,8%.

Au cours des 11 premiers mois de cette année, le nombre total d’entreprises se retirant du marché s’est élevé à 173.200, soit une augmentation de 9,1%.

VNA/CVN