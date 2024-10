Hô Chi Minh-Ville

Renforcer les relations commerciales entre entreprises vietnamiennes et japonaises

Le 23 octobre, à Hô Chi Minh-Ville, le Centre de promotion du commerce et des investissements de la ville (ITPC), en collaboration avec le consulat général du Vietnam à Osaka (Japon), a organisé une conférence sur les relations commerciales entre le groupe CGC Japan et les entreprises vietnamiennes.

Selon Ikeda Norimasa, Pdg du groupe CGC Japan, ce dernier compte un total de 205 sociétés membres, avec un réseau de distribution au détail couvrant environ 4.500 supermarchés et magasins. Le nombre de clients fréquentant quotidiennement ces supermarchés et magasins est de 6,7 millions de personnes.

Ikeda Norimasa a ajouté qu'avec son vaste réseau de supermarchés et de magasins, ainsi que son important nombre de clients, le groupe CGC Japan continue de rechercher de nouveaux fournisseurs et partenaires au Vietnam, en complément des fournisseurs thaïlandais et philippins actuels.

À cette occasion, de nombreuses entreprises vietnamiennes ont présenté divers produits, notamment des aliments transformés, des fruits et légumes séchés et surgelés, aux représentants du groupe CGC Japan. Plusieurs produits OCOP d’autres localités du pays ont également été introduits aux partenaires japonais.

Un partenaire de premier plan

Lors de l'événement, la directrice adjointe de l'ITPC, Hô Thi Quyên, a souligné que, ces dernières années, le Japon s'est affirmé comme l'un des principaux partenaires économiques et commerciaux du Vietnam. Les deux pays ont signé plusieurs accords de libre-échange (ALE) bilatéraux et multilatéraux, tels que l'Accord de partenariat économique intégral ASEAN - Japon (AJCEP), l'Accord de partenariat économique Vietnam - Japon (VJEPA), l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et le Partenariat économique régional global (RCEP). Ces ALE constituent des cadres de coopération cruciaux, favorisant les relations commerciales et les investissements entre les deux nations.

Hô Thi Quyên a également précisé qu'en 2024, plusieurs programmes clés sont organisés à Hô Chi Minh-Ville afin de renforcer les relations amicales et de coopération avec le Japon. Parmi ces événements, la série d'activités de promotion du commerce, des investissements et du tourisme, ainsi que la "Journée de Hô Chi Minh-Ville à Osaka (Japon) 2024", figurent parmi les initiatives marquantes. Hô Chi Minh-Ville, en tant que centre économique majeur du Vietnam, représente environ 20% du PIB national et 25% du budget étatique. La ville aspire à un développement économique rapide et durable, axé sur des modèles de croissance innovants, la restructuration de son économie vers une économie fondée sur la connaissance, la technologie et l'innovation, avec pour objectif de devenir d'ici 2030 une ville intelligente et un centre économique de premier plan en Asie du Sud-Est.

"La conférence d’aujourd’hui vise à faciliter la mise en relation des entreprises vietnamiennes avec 10 sociétés membres de CGC Japan, qui recherchent de nouveaux produits importés du Vietnam, tels que l’ananas, la banane, l’oignon séché, le poisson basa vietnamien, le poulet frit, les haricots et légumes surgelés", a déclaré Hô Thi Quyên. Cet événement illustre non seulement les efforts de l'ITPC pour soutenir les entreprises vietnamiennes, mais aussi pour promouvoir les exportations vers le marché japonais, avec l’appui du Bureau commercial du Vietnam au Japon.

"Le programme d’aujourd’hui offre une opportunité aux entreprises des deux pays de nouer de nouveaux partenariats commerciaux, contribuant ainsi à renforcer les relations commerciales entre le Vietnam et le Japon en général, et entre le Japon et Hô Chi Minh-Ville en particulier", a conclu Hô Thi Quyên.

Texte et photos: Tân Dat/CVN