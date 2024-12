Quang Ninh, un laboratoire pour l’aquaculture de demain

Avec plus de 250 km de littoral, des zones de pêche couvrant plus de 6.100 km² et trois zones marines de conservation, la province septentrionale de Quang Ninh a pour objectif de devenir le centre aquacole du Nord d’ici 2030.

Elle compte développer l’aqua-culture sur 45.246 ha d’eaux côtières, avec une approche globale vers la modernisation, le respect de l’environnement, les services touristiques, ainsi que la sauvegarde de la souveraineté nationale. Quang Ninh a également restructuré

les types de fruits de mer d’élevage pour qu’ils soient adaptés aux avantages de chaque région, améliorant ainsi la productivité et la qualité des produits.

Agriculture marine durable

La province s’efforce de devenir un centre économique maritime d’Asie du Sud-Est. Une intégration internationale globale avec des solutions pour réorganiser l’espace de développement économique marin sur la base d’un zonage spatial raisonnable, basé sur l’écosystème et une exploitation de la mer, des îles et des zones côtières fonctionnelles pour harmoniser les bénéfices.

L’élevage marin deviendra son secteur économique clé dans un avenir proche. La stratégie d’élevage marin de Quang Ninh consiste à prendre les agriculteurs spécialisés comme noyau, en prenant la multiplication de la valeur ajoutée comme objectif.

La province s’engage dans un esprit de camaraderie pratique, créant toutes les conditions nécessaires aux procédures administratives à terre et répondant aux besoins en ressources humaines.

Il s’agit de garantir la sécurité, la sûreté et un environnement d’investissement et commercial ouvert, favorable et transparent afin que les entreprises domestiques et étrangères soient rassurées en investissant dans l’agriculture marine durable et à long terme à Quang Ninh.

Pour créer des conditions favorables aux entreprises, la localité a concentré ses efforts dans la gestion du milieu marin. Ses zones marines utilisent désormais des matériaux respectueux de l’environnement et adhèrent à des normes d’exploitation aquacoles plus élevées. Quang Ninh a rendu publiques des zones marines ouvertes aux investissements dans l’aquaculture.

De plus, Quang Ninh applique des mécanismes et politiques adéquats pour attirer les investissements dans le développement de l’aquaculture vers un modèle intensif, moderne et à valeurs multiples, en consultant simultanément les avis d’experts, de scientifiques et d’entreprises à l’intérieur et à l’extérieur de la province en vue d’un développement durable de l’aquaculture.

Zones de production centralisées

Gâtée par la nature avec plus de 2.000 îles, Quang Ninh a un potentiel énorme pour le développement de l’aquaculture marine. Ses fermes aquacoles sont essentiellement implantées dans les villes de Ha Long, Câm Pha, Mong Cai et les districts de Vân Dôn, Dâm Hà, Hai Hà, avec un total de 14.502 cages.

La province est la première loca-lité du pays à avoir promulgué des normes sur les matériaux utilisés pour la fabrication des cages aquacoles en eaux saumâtres et salées. Elle se concentre sur le développement de zones de production centralisées pour des produits de valeur tels que poissons et mollusques. La localité a fixé comme objectif pour sa filière aquacole une croissance annuelle moyenne de plus de 7%.

Quang Ninh cherche à multiplier les modèles aquacoles marins modernes pour devenir la principale source de produits aquatiques du Nord. La productivité de l’élevage marin y est encore faible, le secteur manque de réseaux, l’infrastructure des zones aquacoles émerge spontanément, sans organisation, la mise en place de l’achat et de la transformation des crevettes et des produits marins ne s’est pas encore développée au-delà du stade initial.

Le secteur agricole provincial a mis en œuvre de multiples solutions pour augmenter la production de crevettes et l’élevage marin. Il se concentrera sur l’amélioration scientifique et technologique de chaque modèle aquacole, sur la modernisation des processus de production et de gestion, la production centralisée et à grande échelle, ainsi que sur l’utilisation d’équipements modernes. De plus, la province orientera la planification vers une production de masse, passera de l’aquaculture côtière à l’aquaculture offshore, développera une planification des zones aquacoles avec des densités d’élevage raisonnables pour un développement optimisé de la production.

