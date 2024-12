Intelligence artificielle

Le ministère des Finances envisage d'utiliser l'IA pour surveiller le marché boursier

Les activités de surveillance visent à détecter les violations sur le marché boursier, jouant un rôle important dans la garantie de la transparence et la promotion du développement durable du marché boursier, a déclaré le ministère.

En plus des sanctions administratives et des mesures préventives pour mettre fin aux activités illégales sur le marché boursier, la commission d’État des valeurs mobilières (SSC) - une entité relevant du ministère - a soumis au gouvernement et à l’Assemblée nationale une proposition visant à modifier et à compléter la réglementation sur la manipulation du marché, afin d’assurer une plus grande efficacité juridique.

Compte tenu de la croissance rapide du marché boursier, l’utilisation de l’IA (un logiciel intelligent formé sur de grands ensembles de données) pour surveiller les transactions est une mesure en cours de recherche, a indiqué le ministère.

En effet, l’IA peut détecter des comportements anormaux tels que la manipulation des prix, les opérations d’initiés ou d’autres activités de négociation irrégulières dans les données de transactions volumineuses.

Les algorithmes d’apprentissage automatique peuvent analyser de gros volumes de transactions et identifier des modèles complexes que les systèmes traditionnels pourraient avoir du mal à détecter, ce qui permet des interventions plus rapides et plus précises.

L’IA peut également aider à prévoir les tendances du marché et à optimiser la gestion des données des investisseurs. Cela crée une base solide pour la transparence et joue un rôle clé dans le développement durable du marché boursier du Vietnam, tout en améliorant l’efficacité et la précision de la surveillance du marché boursier.

VNA/CVN