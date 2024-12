Le Vietnam impressionne par son développement économique et diplomatique

Appréciant hautement les réalisations du développement économique et diplomatique du Vietnam en 2024, le journaliste Weiwei du China Media Group a déclaré à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) qu’en 2025, l'économie du Vietnam poursuivra sa tendance de développement et obtiendra des réalisations plus remarquables.