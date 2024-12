Les investissements vietnamiens à l’étranger font un bond spectaculaire

Photo : LDCD/CVN

Les investisseurs vietnamiens se sont principalement engagés dans des activités professionnelles scientifiques et technologiques, avec un stock s’élevant à 200,5 millions d’USD, représentant 33,5% du capital d’investissement total.

L’industrie de la transformation et de la fabrication se classe au deuxième rang avec 108,8 millions d’USD, suivie par la production et la distribution d’électricité, de gaz, d’eau chaude et de climatisation avec 94,6 millions d’USD, l’exploitation minière avec 60,7 millions d’USD, l’entreposage et le transport avec 38,6 millions d’USD, le commerce de gros et de détail, la réparation d’automobiles, de motos, d’autres véhicules à moteur avec 38,1 millions d’USD, et les autres services avec 10,4 millions d’USD.

Parmi les 31 pays et territoires recevant des investissements du Vietnam au cours de la période considérée, le Laos a pris la tête avec 160,7 millions d’USD, suivi par l’Indonésie avec 137,7 millions d’USD, l’Inde avec 90,1 millions d’USD, les États-Unis avec 71,4 millions d’USD et les Pays-Bas avec 54,6 millions d’USD.

VNA/CVN