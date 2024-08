Promouvoir l’exportation des produits vietnamiens vers le marché japonais

C'est un des contenus partagés par des experts lors de l'atelier “Promouvoir les exportations vers le marché japonais et les normes d'accès au système de distribution d'AEON Vietnam”, organisé par le Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), en collaboration avec la Sarl AEON TOPVALU et celle d’AEON Vietnam, tenue dans la mégapole du Sud dans l'après-midi du 26 août.

Partenaire économique et commercial de premier plan

S'exprimant lors de l'événement, le directeur de l'ITPC, Trân Phu Lu, a déclaré que le Japon est le principal partenaire économique et commercial du Vietnam depuis de nombreuses années. Le Vietnam et le Japon ont signé de nombreux accords de libre-échange (ALE) bilatéraux et multilatéraux tels que l’Accord de partenariat économique intégral ASEAN - Japon (AJCEP), l'Accord de partenariat économique Vietnam - Japon (VJEPA), l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et le Partenariat économique régional global (RCEP) . Ces ALE ont posé des cadres de coopération extrêmement importants, contribuant à promouvoir les relations de commerce et d’investissement entre les deux pays.

Les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Japon ont connu une croissance constante ces derniers temps. Selon le Département général des douanes vietnamiennes, entre janvier et juillet de cette année, ils sont estimés à 25,87 milliards d'USD, soit en hausse de 4% par rapport à la même période de 2023, dont 13,46 milliards d’exportations du Vietnam, + 2,8%.

Hô Chi Minh-Ville apprécie toujours son partenariat stratégique avec le Japon. Au cours des sept premiers mois de 2024, le commerce entre Hô Chi Minh-Ville et le Japon devrait atteindre 2,21 milliards d’USD, soit une augmentation de 14% par rapport à la même période en 2023, dont 1,3 milliard d’exportations de Hô Chi Minh-Ville, +6%.

Espace commercial très vaste

La cheffe du Bureau commercial du Vietnam à Osaka (Japon), Quyên Thi Thuy Hà, a affirmé que les deux pays ont des structures économiques complémentaires. Le Japon est actuellement le troisième marché d’exportation et le quatrième partenaire commercial du Vietnam. Les principales exportations du Vietnam vers le Japon sont le textile-habillement, le bois et produits en bois, les fruits de mer, les composants téléphoniques...

Selon Quyên Thi Thuy Hà, la combinaison de la force de production du Vietnam et de la technologie et de la gestion de qualité du Japon peut apporter de grands avantages aux deux parties. L'industrie vietnamienne du textile-habillement peut profiter des règles d'origine pour bénéficier de tarifs préférentiels lors de ses exportations vers le Japon. Parallèlement, l'industrie du bois et de l'artisanat offre également de nombreuses opportunités, car le Japon est un marché où les consommateurs sont prêts à payer des prix élevés pour des produits uniques ayant une valeur artistique.

Le potentiel et l’espace commercial du Vietnam au Japon dans les domaines des produits agricoles, forestiers et halieutiques sont encore très importants car ce pays a une forte demande de produits agricoles, en particulier d'aliments sûrs et biologiques. La demande des consommateurs pour des produits tels que le café, les noix de cajou, les fruits tropicaux, les légumes surgelés est en augmentation. Ce sont tous des produits forts du Vietnam.

“L'espace commercial est encore très vaste, mais le Japon est également un marché connu pour ses normes très strictes d'importation et ses exigences élevées en matière de qualité et de durabilité. Si les entreprises exportatrices vietnamiennes se doivent d’être très professionnelles, elles doivent investir dans la recherche, améliorer la qualité de leurs produits, explorer de nouvelles techniques ainsi que prêter attention aussi bien à la culture, la récolte, que la conservation et l’emballage. En plus des formes traditionnelles de commerce, les entreprises vietnamiennes peuvent également profiter du commerce électronique pour stimuler les exportations, car les consommateurs japonais ont de plus en plus tendance à se tourner vers les achats en ligne", a souligné Quyên Thi Thuy Hà.

Pour sa part, le directeur général de la sarl AEON TOPVALU Vietnam, Shiotani Yuichiro, a déclaré que la demande japonaise de produits importés est très importante et diversifiée. Les entreprises vietnamiennes peuvent aussi stimuler leurs exportations vers le Japon et de nombreux autres marchés grâce au vaste système de distribution d'AEON.

Selon Shiotani Yuichiro, les entreprises vietnamiennes doivent répondre aux exigences du marché japonais telles que normes élevées de qualité des produits, facteurs esthétiques dans la conception des emballages. L’objectif d’un développement durable et respectueux de l’environnement exigeant une grande responsabilité sociale de la part des fabricants. Pour soutenir l'exportation de marchandises vers le marché japonais et le système d'AEON, le Vietnam fournit régulièrement un soutien, des conseils techniques aux PME vietnamiennes.

Le directeur Trân Phu Lu a déclaré que cet atelier était une opportunité pour les entreprises vietnamiennes de s'informer sur les tendances de consommation et les normes du système d’AEON. Du 12 au 15 décembre 2024, ITPC organisera au Centre commercial AEON de Tân Phu une exposition de produits commerciaux vietnamiens et une conférence de connexion des entreprises. Grâce à cet atelier, l’ITPC espère fournir aux entreprises toutes les informations nécessaires sur les tendances de consommation sur le marché japonais ainsi que sur les réglementations d’AEON, aidant ainsi les entreprises à bien se préparer.

Texte et photos : Tân Dat/CVN