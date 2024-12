Accélérer le décaissement des fonds d’investissements publics

D’ici la fin d’année, le gouvernement et les services concernés prendront des mesures synchrones et drastiques pour atteindre l’objectif annuel de décaissement de 95% des fonds d’investissements publics.

Le gouvernement veillera à la mise en œuvre intégrale des solutions déjà décidées dans le but d’atteindre le taux de décaissement de 95% des fonds d’investissements publics pour cette année. Il renforcera la discipline et favorisera l’application des technologies de l’information afin d’optimiser la gestion des investissements publics.

“Nous collaborons avec d’autres ministères, secteurs et localités pour adopter des mesures efficaces visant à atteindre cet objectif”, a déclaré le vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Trân Quôc Phuong. Le taux de décaissement des fonds d’investissements publics au cours des onze premiers mois de 2024 n’a atteint que 60,43%, soit une baisse de 4 points de pourcentage par rapport à la même période de l’année dernière, et reste encore loin de l’objectif fixé, a-t-il indiqué lors d’une conférence de presse régulière du gouvernement. Ce dernier vise en effet un taux de décaissement des investissements publics de 95% pour cette année.

Mécanismes et politiques

Le vice-minitre a souligné que des efforts intensifiés étaient en cours pour finaliser l’allocation, la mise en œuvre et le décaissement des fonds d’investissements publics. Il a exhorté les ministères, agences et localités à concrétiser rapidement l’ajustement du plan d’investissement 2024, tel qu’autorisé par le Comité permanent de l’Assemblée nationale et le Premier ministre. Il leur a également demandé de s’atteler sans délai à l’allocation et au décaissement des fonds publics pour les tâches et projets spécifiés dans la décision N°1306 du Premier ministre, en date du 1er novembre 2024.

La priorité doit être donnée à la résolution rapide des difficultés et des obstacles, notamment en ce qui concerne le dégagement des terres et l’approvisionnement en matériaux de construction. Il a également appelé à renforcer la discipline, à accélérer la réforme des procédures administratives et à élargir l’application des technologies de l’information pour soutenir ces efforts.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté, dans une dépêche officielle signée le 8 octobre dernier, les autorités compétentes à accélérer le décaissement des investissements publics d’ici la fin d’année. Il a insisté sur la nécessité pour les ministères, les secteurs et les localités de saisir pleinement l’importance des investissements publics pour le développement socio-économique. Cet investissement doit être considéré comme une priorité politique majeure, contribuant à stimuler la croissance économique, à ouvrir de nouveaux espaces de développement, à réduire les coûts logistiques et à créer des emplois.

Le chef du gouvernement a demandé de perfectionner les mécanismes et les politiques, de surveiller étroitement les projetset de lever rapidement les

obstacles entravant le décais-sement. Il a notamment exigé une réduction de 30% de la durée des procédures administratives liées au décaissement des fonds, tout en accélérant le paiement et le règlement final des capitaux publics afin d’éviter tout retard en fin d’année.

Hanoï et Hô Chi Minh-Ville ont été appelées à mobiliser leurs ressources internes, à prendre des mesures drastiques et efficaces pour accélérer le décaissement, à renforcer leurs moteurs traditionnels de croissance et à exploiter pleinement de nou-velles opportunités. Ces efforts doivent s’inscrire dans le cadre de la mise en œuvre harmonieuse de la Loi sur la capitale et de la résolution de l’Assemblée nationale relative aux mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de Hô Chi Minh-Ville.

Tâches majeures des ministères

Le ministère du Plan et de l’Investissement a été chargé de collaborer avec le ministère des Finances ainsi qu’avec d’autres ministères et organisations concernées pour surveiller de près l’avancement du décais-sement des fonds publics. Des rapports mensuels doivent être adressés au gouvernement et au Premier ministre, permettant ainsi de prendre des mesures flexibles, rapides et efficaces pour atteindre l’objectif fixé pour 2024. En parallèle, le ministère doit ajuster les plans d’investissement public des ministères, organisations et localités afin de garantir la qualité et le respect des délais, tout en éliminant les blocages liés à l’application de la Loi sur les appels d’offres, de celle sur les investissements en partenariat public-privé.

Le ministère des Finances a été chargé de veiller à ce que le Trésor d’État dispose des ressources nécessaires pour financer les projets. Les paiements doivent être effectués en temps opportun pour les travaux terminés avec des dossiers complets et conformes.

Le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement doit lever les obstacles administratifs relatifs à l’octroi de licences pour les mines et l’extraction de matériaux destinés aux projets d’investissements publics. Il est également chargé de résoudre les problèmes liés aux nouvelles dispositions de la Loi foncière et aux décrets pertinents.

De son côté, le ministère de la Construction doit surveiller l’évolution du marché des matériaux de construction et demander aux localités de mettre régulièrement à jour et d’ajuster les indices de prix afin qu’ils reflètent les fluctuations du marché.

Thê Linh/CVN