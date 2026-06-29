La mégapole du Sud attire d'importants projets technologiques du Forum économique mondial

Plusieurs technologies de pointe, notamment en robotique et automatisation, innovation, santé de pointe et radiothérapie nucléaire avancée, seront mises en œuvre à Hô Chi Minh-Ville dans le temps à venir.

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Photo : HCMC C4IR/CVN

Ces résultats sont le fruit de la coopération menée par la délégation municipale, conduite par Nguyên Lôc Hà, vice-président permanent du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, qui s'est rendue à Dalian, en Chine, du 22 au 26 juin, pour participer à la 17e Conférence annuelle des pionniers du Forum économique mondial (FEM).

Selon les informations recueillies par le Centre de Hô Chi Minh-Ville pour la quatrième révolution industrielle (HCMC C4IR), les dirigeants de la ville ont intensifié leurs efforts de promotion des investissements dans divers domaines tels que l'intelligence artificielle (IA), les véhicules autonomes, la santé de pointe et la robotique. Ces projets de technologie pourraient être déployés à Hô Chi Minh-Ville grâce à de nouvelles collaborations. La série d'événements « Journées de la collaboration (Collaboration Days) », organisée par Hô Chi Minh-Ville, a attiré près de 1 000 participants et a été l'occasion d'annoncer neuf projets de collaboration novateurs.

En particulier, l'alliance de haute technologie dans le domaine de la santé entre 365 Group et le groupe Feng Huang Nuclear (Phoenix Nuclear) vise à construire un centre de traitement du cancer utilisant la thérapie par capture de neutrons au bore, ouvrant ainsi une nouvelle ère pour les soins de santé spécialisés à Hô Chi Minh-Ville.

Parallèlement, le défi des transports intelligents est relevé grâce à des projets pilotes sur le terrain, notamment le système de vélos électriques publics du groupe Sunwah pour les premiers et derniers tronçons du parcours, et le programme d'essais de véhicules autonomes pilotés par intelligence artificielle de Zelostech au parc logiciel Quang Trung.

Photo : HCMC C4IR/CVN

Hô Chi Minh-Ville transforme activement sa structure économique en misant sur la science, la technologie et l'innovation. Lors du FEM, Hô Chi Minh-Ville a renforcé son engagement à nouer des partenariats avec de grandes entreprises telles que Sunwah, Exabyte, Inspur Smart Technology, Son Kim Ngung et Tojoy afin de mettre en œuvre des modèles de ville intelligente, des matériaux écologiques et l'automatisation robotique.

Collaboration étroite avec les organisations technologiques internationales

Le HCMC C4IR a déclaré que l'adhésion de Nam A Bank à son réseau témoigne de l'étroite collaboration entre les institutions financières nationales et les organisations technologiques internationales.

Au cours de cet événement, des représentants de la banque ont présenté des solutions pour attirer les transferts de fonds destinés à la création de fonds d'innovation et de capital-risque, notamment pour la transition écologique et les applications d'intelligence artificielle (IA). Parallèlement, ces activités ont permis de mettre en place le programme VSMART, destiné à accompagner les petites et moyennes entreprises (PME) dans la modernisation de leurs usines selon les normes de l'industrie intelligente, grâce à la plateforme de diagnostic numérique vsmart.gov.vn et à un ensemble d'outils d'évaluation de leur préparation à la transformation.

Photo : HCMC C4IR/CVN

La vision de Hô Chi Minh-Ville s'étend également à d'autres secteurs économiques clés, avec la volonté d'intégrer pleinement l'économie agricole aux chaînes de valeur transfrontalières.

Des modèles de technologies agricoles avancées (Agritech) du monde entier, tels que le Programme national israélien de technologies climatiques, la solution de surveillance des cultures par vision par ordinateur de Fermata, le système de gestion logistique alimentaire basé sur l'IA de la République de Corée et la chaîne économique circulaire océanique du Groupe des pêches du Liaoning, sont étudiés en vue de recherches et d'applications potentielles à Hô Chi Minh-Ville.

Selon le HCMC C4IR, ces solutions seront évaluées en vue de leur application directe au projet d’"Agriculture urbaine de haute technologie" de la ville. Par conséquent, Hô Chi Minh-Ville est prête à accueillir des investissements dans des centres de coordination de l'agriculture de précision, des instituts de recherche appliquée et des zones agricoles concentrées à grande échelle. La ville investira dans les infrastructures de base initiales et encouragera la participation du secteur privé au développement.

Des technologies de pointe, telles que les systèmes de caméras IA, les drones et les solutions économiques à faible coût présentées lors de l'événement, seront prochainement explorées en vue d'une application directe dans des fermes modèles à grande échelle.

Tân Dat/CVN