Hô Chi Minh-Ville lance une série de grands projets d’infrastructures pour ses 50 ans

À l’occasion du 50 e anniversaire du changement de nom de Saïgon - Gia Định en Hô Chi Minh-Ville (2 juillet 1976 - 2 juillet 2026), la métropole lancera le 1 er juillet plusieurs projets majeurs dans les domaines du transport, des ports et du développement urbain. Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre des activités marquant ce cinquantenaire.

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Photo d'archives/CVN

Parmi les projets concernés figurent notamment la liaison maritime Cần Giờ - Vũng Tàu, le parc Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, ainsi que plusieurs axes autoroutiers et échangeurs majeurs, conformément au plan d’organisation des cérémonies de mise en chantier des ouvrages et projets clés récemment publié par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville.

Selon ce plan, la cérémonie sera organisée en un lieu central, dans la zone de Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, le matin du 1er juillet. L’événement sera retransmis en direct à la télévision.

Le Comité populaire municipal a chargé le Service de la construction de jouer le rôle d’organe de coordination avec les administrations concernées, les maîtres d’ouvrage et les investisseurs afin de préparer le programme de cette cérémonie.

Selon le Service de la construction de Hô Chi Minh-Ville, les grands projets lancés à cette occasion ont déjà reçu l’approbation de leurs orientations d’investissement par le Conseil populaire municipal. Cette liste comprend notamment le parc culturel Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, ainsi que les espaces verts publics de Bến Bạch Đằng.

Figurent également parmi les projets la mise en chantier du port généraliste et des terminaux à conteneurs de Cái Mép Hạ, ainsi que la liaison maritime reliant Cần Giờ à Vũng Tàu.

Le projet d’autoroute urbaine Hồ Tràm - Aéroport international de Long Thành fait aussi partie des ouvrages concernés.

Le projet de pont et de route Bình Tiên (tronçon reliant la rue Phạm Văn Chí à la rue Nguyễn Văn Linh) sera également lancé le matin du 1er juillet. Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a approuvé ce projet le 20 mars dernier. La sélection des entrepreneurs devrait être achevée le 29 juin, avant la signature des contrats prévue le 30 juin.

La phase 1 du projet d’autoroute Hô Chi Minh-Ville - Mộc Bài sera officiellement lancée lors de cet événement. La signature du contrat avec l’entrepreneur est également prévue le 30 juin.

Le projet d’échangeur reliant l’autoroute Bến Lức - Long Thành à la route Rừng Sác (Cần Giờ), approuvé à la mi-juin par le Service de la construction, figure aussi dans cette liste. La sélection des entrepreneurs doit être finalisée avant le démarrage des travaux le 1er juillet.

À cette occasion, Hô Chi Minh-Ville donnera également le premier coup de pioche pour l’échangeur complet entre l’autoroute Bến Lức - Long Thành et la Nationale 50, ainsi que pour la phase 1 du projet de port généraliste et de terminaux à conteneurs de Cái Mép Hạ.

Ce dernier jouera le rôle de porte d’entrée maritime internationale, combinant les activités de transbordement et la manutention des marchandises conteneurisées importées et exportées sur les grandes lignes maritimes internationales.

Situé dans la province de Bà Rịa - Vũng Tàu, le projet se trouve à proximité du complexe portuaire en eau profonde de Cái Mép - Thị Vải, considéré comme un axe maritime stratégique pour toute la région du Sud-Est.

Truong Giang/CVN