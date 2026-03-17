Hô Chi Minh-Ville : les caméras de surveillance détectent plus de 84.500 infractions routières

La police de la circulation de Hô Chi Minh-Ville a constaté plus de 84.500 infractions au Code de la route depuis début 2026 grâce à un réseau de caméras de surveillance et à une surveillance directe sur le terrain.

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Photo : VNA/CVN

Selon le Bureau de la police de la circulation (PC08) du Département municipal de la sécurité publique, près de 2.000 caméras de surveillance sont actuellement installées le long des principaux axes routiers, notamment la route nationale 1, qui traverse Hô Chi Minh-Ville depuis la zone limitrophe avec la province de Dông Nai jusqu’à celle de la province de Tây Ninh.

Ce système est également relié aux réseaux de caméras de surveillance de plusieurs localités voisines, permettant ainsi aux autorités d’améliorer la gestion du trafic et l’efficacité des contrôles.

Le Bureau de la police de la circulation circulation a indiqué que le contrôle par caméra a considérablement renforcé la détection et le traitement des infractions, tout en contribuant à sensibiliser le public au Code de la route et à encourager un meilleur respect de celui-ci par les usagers.

La police de la circulation a exhorté les habitants et les conducteurs à respecter scrupuleusement les limitations de vitesse, la signalisation, les panneaux de signalisation et les règles de stationnement.

VNA/CVN