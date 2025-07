Caméras intelligentes : une solution moderne pour une ville civilisée

La Police de Hanoï déploie des centaines de caméras dotées d’intelligence artificielle (IA), capables de réguler la circulation et de renforcer la sécurité. À partir du 18 décembre, les agents de la circulation pourraient ne plus avoir besoin d’être présents physiquement sur la voie publique. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la transformation numérique, considérée comme essentielle à la gestion urbaine moderne.

Selon le général de division Nguyên Thanh Tùng, directeur de la Police de Hanoï, trois centres de commandement assurent actuellement la gestion de plus de 720 caméras. Parallèlement, la Police de Hanoï renforce la formation de ses agents aux technologies de l’information et développe un réseau interne sécurisé reliant les postes locaux.

À ce jour, 261 caméras intelligentes ont déjà été mises en service dans la ville. Elles sont équipées de dix fonctionnalités, notamment la reconnaissance faciale et la lecture automatisée des plaques d’immatriculation, permettant une surveillance précise et efficace.

D’ici au troisième trimestre 2026, un nouveau système permettra également de détecter les comportements inciviques, tels que le dépôt illégal de déchets, contribuant ainsi à l’amélioration de l’ordre public et de la propreté urbaine.

Le général de division Nguyên Thanh Tùng a par ailleurs souligné la nécessité de s’attaquer aux trois formes de pollution - de l’air, de l’eau et des déchets solides - et a recommandé l’enfouissement des câbles électriques afin d’améliorer le paysage urbain.

Enfin, les autorités entendent renforcer le contrôle de l’occupation des trottoirs et réguler les enseignes publicitaires, dans le but de faire de Hanoï une ville plus propre, plus moderne et plus ordonnée.

