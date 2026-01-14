Le système de caméras à IA de Hanoï affiche des résultats initiaux positifs

Après un mois de fonctionnement, le système de caméras basé sur l’intelligence artificielle (IA) de Hanoï a démontré son efficacité pour améliorer la sécurité routière, l’ordre urbain et la propreté environnementale, contribuant ainsi à réduire les embouteillages et à renforcer le respect du code de la route, selon la Police de Hanoï.

>> Caméras intelligentes : une solution moderne pour une ville civilisée

>> Code de la route: des caméras pilotées par l'IA pour détecter les infractions

>> Hanoï vise la couverture complète des carrefours en caméras IA d'ici 2026

Photo : VNA/CVN

Le 13 décembre 2025, la ville a mis en service 1.837 caméras dotées d’IA sur 25 axes routiers principaux et 195 intersections clés sujettes aux infractions au code de la route.

Le système permet une surveillance du trafic en temps réel, une gestion intelligente des feux de signalisation, la coordination des feux verts pour les véhicules prioritaires et la détection automatique de 28 infractions courantes, dont le franchissement des feux rouges, la conduite à contresens, le stationnement illégal et le non-port du casque.

Du 13 décembre 2025 au 12 janvier 2026, le système a enregistré 6 351 infractions justifiant un contrôle automatisé du trafic. Parmi celles-ci, 66,36% étaient des franchissements de feux rouges et 32,32% des infractions liées au port du casque. Les images et vidéos capturées ont fourni des preuves légales irréfutables.

L’application de la gestion intelligente des feux de signalisation a permis de réduire les temps de trajet de 20 à 36,8% et d’augmenter le débit de véhicules aux intersections de 8 à 18,88%, fluidifiant ainsi la circulation à plusieurs points névralgiques.

Le système a également été utilisé pour lutter contre les infractions à l’ordre public et à la propreté environnementale, telles que l’empiètement sur les trottoirs et l’élimination inadéquate des déchets.

La police de Hanoï a souligné que le système de caméras à intelligence artificielle privilégie la prévention à la répression, dans le but de promouvoir le respect volontaire et durable de la loi.

Les forces de l’ordre continueront d’exploiter le système parallèlement à des campagnes de sensibilisation, notamment pendant le Nouvel An lunaire (Têt) et les grandes fêtes nationales.

VNA/CVN