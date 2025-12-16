Hanoï stimule la consommation via la foire "made in Vietnam"

Le Département du commerce électronique et de l'économie numérique, en coordination avec le Service de l'industrie et du commerce de Hanoï, organisera, du 18 au 22 décembre, la foire "made in Vietnam" .

Photo: VNA/CVN

L'événement vise à promouvoir les marques vietnamiennes, soutenir les entreprises dans la mise en relation offre-demande et stimuler la consommation de produits vietnamiens via le commerce électronique, en réponse à la campagne "Les Vietnamiens privilégient les produits vietnamiens".

Le programme devrait rassembler environ 150 stands représentant des groupes, entreprises vietnamiennes, producteurs locaux et marques nationales issus de nombreuses provinces et villes, couvrant des secteurs tels que l'industrie manufacturière, les biens de consommation, l'agroalimentaire, les produits agricoles et l'artisanat. Des systèmes de distribution, plateformes de commerce électronique, solutions numériques et financières y participeront également.

Dans le cadre de cet événement, la conférence de connexion offre-demande et de promotion des produits vietnamiens sur les plateformes numériques se tiendra le 19 décembre à Hanoï.

VNA/CVN