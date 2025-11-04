Hô Chi Minh-Ville : la nécessité de maîtriser les nouvelles tendances et réglementations IFRS

Le 4 novembre, dans la mégapole du Sud, le Centre de promotion des investissements et du commerce (ITPC), en collaboration avec la Sarl Grant Thornton Vietnam, a organisé l'atelier "Gestion financière - Audit - Fiscalité : Les fondements de l'amélioration de la compétitivité des entreprises privées".

L'atelier vise à aider les entreprises à appréhender les nouvelles tendances et réglementations en matière de politique fiscale, de normes comptables internationales (IFRS) et d'outils modernes de gestion financière. Grâce au partage d'expériences pratiques d'experts, les entreprises vietnamiennes auront l'opportunité d'examiner leurs opérations internes, d'identifier les points à améliorer et de mettre en œuvre des solutions adaptées pour renforcer la transparence, l'efficacité et la compétitivité.

Selon le Bureau des statistiques de Hô Chi Minh-Ville, d'ici 2025, cette localité sera le premier centre économique et financier du Vietnam, avec plus de 345.000 entreprises en activité, dont plus de 97% sont des entreprises privées. Ce secteur contribue non seulement largement au PIB régional, mais constitue également le principal moteur de l'innovation, de la création d'emplois et de l'attraction des investissements. Le soutien des entreprises privées dans l'amélioration de leurs capacités de gestion, notamment dans les domaines de la finance, de l'audit et de la fiscalité, est une priorité majeure de la stratégie de développement économique de Hô Chi Minh-Ville pour la période 2025-2030.

L'économie privée, un moteur essentiel du développement

Dans son discours d'ouverture, Mme Cao Thi Phi Vân, directrice adjointe de l'ITPC, a affirmé qu'en mai 2025, le Politburo avait adopté la Résolution N°68-NQ/TW relative au développement de l'économie privée. Cette résolution affirme clairement que l'économie privée est un moteur essentiel de l'économie vietnamienne et qu'il convient de l'encourager, de la soutenir et de faciliter son développement pour une croissance forte et durable.

La résolution fixe comme objectif que, d'ici 2030, le secteur privé compte environ 2 millions d'entreprises en activité, contribuant à hauteur de 55 à 58% au PIB, de 35 à 40% aux recettes budgétaires et créant des emplois pour 85% de la population active. À l'horizon 2045, le secteur privé du pays devrait bénéficier d'une forte compétitivité régionale et internationale.

La Résolution N°68-NQ/TW énonce également huit axes prioritaires, parmi lesquels : renouveler les mentalités et lever les obstacles au développement de l'économie privée; perfectionner les institutions et les politiques afin de créer un environnement concurrentiel équitable et transparent; débloquer les ressources (capital, foncier, humain, technologique et transformation numérique) pour le secteur privé, et notamment améliorer la gouvernance, la transparence financière, l'audit et la conformité fiscale, sont des facteurs qui contribuent directement au développement efficace et durable des entreprises privées.

Mme Cao Thi Phi Vân a ajouté que Hô Chi Minh-Ville met activement en œuvre la Résolution 98-NQ/TW relative à des mécanismes spécifiques, en privilégiant la promotion de la transformation numérique, l'innovation des modèles de croissance et le développement d'entreprises privées dynamiques et créatives. "L'ITPC s'engage à continuer d'accompagner les entreprises par le biais de programmes de promotion des investissements et du commerce, de conseils juridiques, d'un soutien à la gouvernance et de la mise en relation avec des partenaires stratégiques nationaux et internationaux", a souligné Mme Cao Thi Phi Vân.

Nombreuses évolutions législatives en matière d'audit

Lors de l'atelier, des experts ont abordé les principales évolutions législatives en matière d'audit. Mme Trương Thị Bích Loan, directrice des services de comptabilité et d'assurance chez la Sarl Grant Thornton Vietnam, a analysé en détail le décret 90/2025/ND-CP (publié le 14 avril 2025), qui impose l'audit obligatoire aux grandes entreprises. Concrètement, les entreprises du secteur doivent être auditées si elles remplissent au moins deux des trois critères suivants : un actif total supérieur à 100 milliards de dôngs, un chiffre d'affaires supérieur à 300 milliards de dôngs et un effectif de plus de 200 salariés affiliés à l’assurance sociale.

Dans le domaine fiscal, les experts ont souligné que le secteur connaît une forte transformation numérique, avec l'utilisation de l'intelligence artificielle et du big data pour optimiser sa gestion. Les statistiques des neuf premiers mois de 2025 montrent que, malgré une baisse de 21,61% du nombre de contrôles, les recettes budgétaires totales ont augmenté de 22,13% sur la même période, témoignant de l’efficacité des contrôles ciblés. Le montant total des recommandations de régularisation financière s’élève à 41.376 milliards de dôngs.

Les experts soulignent que les autorités fiscales concentrent leurs contrôles sur les secteurs à haut risque tels que l’immobilier, la production d’entreprises de services partagés (ESP), les biens de consommation courante (FMCG) et les transactions à risque comme les opérations entre parties liées et les transferts de capitaux. Parmi les risques fréquemment rencontrés par les entreprises privées figurent : l’utilisation de factures illégales (pour la TVA), la déclaration incorrecte des opérations entre parties liées ou l’application d’incitations abusives (impôt sur les sociétés), la déclaration incorrecte des charges salariales ou l’absence de déclaration d’impôt lors des transferts de capitaux entre actionnaires (impôt sur le revenu des personnes physiques); et la non-déduction de la taxe sur les sous-traitants étrangers (taxe sur les entreprises étrangères). Il est donc recommandé aux entreprises de revoir proactivement leurs processus internes, de renforcer les compétences de leurs équipes et d’assurer la transparence de leurs documents afin de s’adapter efficacement.

Pour résoudre le problème de la gestion de gouvernance interne, Mme Đinh Thị Huong Giang, directrice des services de conseil aux entreprises chez la Sarl Grant Thornton Vietnam, a souligné que le principal obstacle pour de nombreuses entreprises privées réside dans le manque de transparence et l'écart important entre les données de gestion interne et les données fiscales. Elle a insisté sur le fait que ce problème trouve son origine dans la mentalité des dirigeants et constitue le principal frein à la réussite des levées de fonds ou des opérations de fusion-acquisition (M&A).

Texte et photos : Tân Đạt/CVN