L’Audit d’État du Vietnam affirme son rôle actif dans les forums de l’ASOSAI

Une délégation de l’Audit d’État du Vietnam (SAV), conduite par l’auditeur général adjoint Bùi Quôc Dung, a assisté à la 62 e réunion du Conseil d’administration de l’Organisation asiatique des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ASOSAI) et à la réunion inaugurale conjointe ASOSAI-ARABOSAI à Bakou, en Azerbaïdjan, du 17 au 19 juillet, réaffirmant le rôle actif et stratégique du SAV au sein des communautés d’audit régionales et mondiales.

Photo : VNA/CVN

En tant que membre du Comité d’audit de l’ASOSAI pour le mandat 2024-2027, le SAV a participé à la réunion du Conseil d’administration aux côtés de 18 délégations, sous la présidence des ISC de l’Inde (président de l’ASOSAI) et de la Chine (secrétaire général de l’ASOSAI).

Dans son discours d’ouverture, K.S. Subramanian, auditeur général adjoint de l’Inde, a souligné l’importance de la coopération, de l’innovation et du renforcement des capacités. Il a appelé à une plus grande collaboration sur les questions d’audit émergentes et a soutenu la création d’un référentiel numérique des meilleures pratiques en matière d’audit. Il a salué la première réunion conjointe ASOSAI-ARABOSAI, organisée par l’ISC d’Azerbaïdjan, consacrée au changement climatique et à l’intelligence artificielle (IA).

Le Conseil d’administration a examiné des documents clés, notamment le rapport financier, le plan budgétaire et le plan stratégique de l’ASOSAI, ainsi que des informations actualisées sur la coopération internationale. Les présentations thématiques ont porté sur l’audit environnemental, l’audit de gestion de crise, l’audit des entreprises publiques, l’audit des ODD et l’utilisation des technologies de l’information et de l’analyse de données dans l’audit.

Un comité spécial a présenté une étude de faisabilité sur la création d’un groupe de travail consacré à la prévision et à l’évaluation des finances publiques. Un nouveau projet de recherche sur la promotion de l’intelligence artificielle pour améliorer l’efficacité et l’efficience de l’audit du secteur public a également été proposé.

En tant que membre du Comité d’audit, le SAV a supervisé les élections des candidats de l’ASOSAI au Comité directeur de l’INTOSAI pour le mandat 2025-2031 et des candidats au poste d’auditeur externe de l’INTOSAI pour le mandat 2026-2028. Les ISC des Émirats arabes unis et du Pakistan ont été élues au Comité directeur de l’INTOSAI, et la République de Corée a été nommée auditeur externe de l’INTOSAI.

Après la réunion du conseil d’administration, le SAV a assisté à la première réunion conjointe ASOSAI–ARABOSAI, coprésidée par le président de l’ASOSAI (ISC de l’Inde) et le président de l’ARABOSAI (Cour des comptes générale d’Arabie saoudite).

Dans son discours de bienvenue, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a souligné l’importance des résolutions de l’ONU de 2011 et 2014 pour le renforcement du rôle des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Il a salué l’accent mis sur le développement durable et l’IA dans l’audit, soulignant que l’organisation par l’Azerbaïdjan de la COP29 témoignait de son engagement envers ces objectifs.

Le président de l’INTOSAI, Jorge Oliveira (ISC du Brésil), a souligné que le changement climatique et la transformation numérique étaient des priorités mondiales. Il a présenté des outils tels que ClimateScanner et ChatTCU, un système d’aide à l’audit basé sur l’IA développé par le Brésil.

Représentant l’ARABOSAI, K.S. Subramanian a appelé à un renforcement des liens entre les ISC d’Asie et des pays arabes, notamment en matière d’adoption de l’IA. Il a partagé l’expérience de l’Inde en matière de lignes directrices pour l’audit environnemental et de son Centre d’analyse des données et de l’IA.

La conférence comportait deux sessions thématiques : l’audit de la réponse au changement climatique et l’utilisation de l’IA dans l’audit. La session sur le changement climatique, présidée par le président de l’ASOSAI, a accueilli les contributions des ISC du Koweït, de la République de Corée, de Thaïlande, du Maroc, des Émirats arabes unis et des Philippines, soulignant l’importance de l’audit environnemental pour le développement durable.

Lors de la session consacrée à l’IA, les ISC d’Azerbaïdjan, de Thaïlande, du Pakistan, d’Inde, d’Iran, du Maroc, du Qatar, de Russie et du Vietnam ont partagé leurs pratiques.

La présentation de l’auditeur général adjoint Bui Quôc Dung sur les applications de l’IA dans l’audit public a suscité un vif intérêt international. Il a souligné que l’adoption de l’IA est essentielle pour améliorer la précision, l’efficacité et la prospective de l’audit, positionnant ainsi le Vietnam comme un leader de la transformation numérique de l’audit dans la région.

Grâce à sa participation active à ces forums, le SAV a renforcé son leadership en matière de gouvernance, de réforme des politiques et d’intégration technologique de l’ASOSAI. Sa présence en Azerbaïdjan souligne un engagement en faveur de l’innovation, de la collaboration régionale et du développement durable à l’ère numérique.

VNA/CVN